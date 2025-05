Nintendo pozywa producenta akcesoriów. Genki pokazało Switcha 2 przed oficjalnym ogłoszeniem

fot. Nintendo

Nintendo zdecydowało się podjąć kroki prawne wobec Genki – firmy produkującej akcesoria do konsol i dla graczy. Do sądu w Kalifornii wpłynął pozew przeciwko Human Things, firmie-matce Genki, oskarżonej o fałszywą reklamę, nieuczciwą konkurencję oraz naruszenie znaków towarowych.

Jeśli sąd uzna racje Nintendo, Genki zostanie zobowiązane do zniszczenia wszystkich produktów związanych z konsolami Switch oraz Switch 2, a także do zaprzestania dalszego wykorzystywania znaków towarowych japońskiej firmy. Nintendo domaga się również odszkodowania za szkody poniesione w wyniku naruszeń.

O co dokładnie chodzi? Wszystko zaczęło się w grudniu 2024 roku, kiedy Genki po raz pierwszy poinformowało publicznie o pracach nad akcesoriami do nieujawnionego jeszcze Switcha 2. Zaledwie miesiąc później firma pojawiła się na targach CES 2025, gdzie zaprezentowała wydrukowane w 3D modele nowej konsoli. Prezes firmy przyznał w rozmowach z dziennikarzami, że Genki miało dostęp do prawdziwego egzemplarza Switcha 2, na podstawie którego powstały makiety i wizualizacje. Przedstawiciele Nintendo twierdzą również, że podczas targów Genki zaprezentowało film z wizualizacją niezapowiedzianej jeszcze wtedy konsoli, zawierający m.in. logo Nintendo Switch 2 oraz inne zastrzeżone znaki towarowe.

Genki odniosło się do sprawy we wpisie opublikowanym na platformie X, informując, że traktuje sprawę poważnie. Firma nie ujawniła jednak żadnych szczegółów – ograniczyła się do podziękowania za wsparcie, zapewnienia, że realizacja zamówień będzie kontynuowana, oraz zapowiedzi obecności na targach PAX East.