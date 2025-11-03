Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

James Gunn wyjaśnia, dlaczego nie każdy lubi jego filmy. Gwiazda pop jako "Superwoman"!?

2024 i 2025 rok nie były łatwymi latami dla przeciwników Jamesa Gunna. Jego uniwersum DCU ma się dobrze i odnosi sukcesy. Ale dlaczego nie wszystkim podoba się to, co robi z postaciami, które reżyseruje? Postanowił to wyjaśnić.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wonder Woman 
james gunn sabrina carpenter
Superman fot. materiały prasowe
Reklama

Wyniki wskazują, że dotychczasowe projekty z DCU, nowego uniwersum prowadzonego przez Jamesa Gunna, są dużym sukcesem. Nie każdemu jednak te dzieła się podobają. Są fani, którzy narzekają na styl reżysera i woleliby "poważniejszego" podejścia do historii z komiksów. Reżyser w końcu odpowiedział na te zarzuty i wytłumaczył, dlaczego niektórym nie pasuje jego wizja.

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

James Gunn wytłumaczył to za pośrednictwem mediów społecznościowych:

Wielu fanów uważa jeden konkretny element postaci jako jej "prawdziwą" wersję. Wszystko to zależy od tego, kiedy pierwszy raz się na nią natknęli. Dla jednych będzie to żółty okrąg przy symbolu Batmana, dla innych fakt, że Wonder Woman jest z gliny, a niektórzy uważają, że Superman jest wszechmocny i bez wad. Takie postrzeganie postaci może wpływać na czerpanie radości z tych historii, które nie są takie, jak się spodziewamy.

James Gunn skomentował też zabawną sytuację, która pojawiła się w mediach społecznościowych. Sabrina Carpenter to popularna piosenkarka, która w trakcie halloweenowego występu pojawiła się w stroju Wonder Woman wzorowanym na serialu z Lyndą Carter. O wydarzeniu napisało m.in. Variety, ale nazwało strój "kostiumem Superwoman". To wystarczyło, żeby oburzyć Jamesa Gunna, który wyraził swoje zdziwienie w komentarzu pod spodem.

nullfot. zrzut ekranu z comicbookmovie.com

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wonder Woman 
james gunn sabrina carpenter
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu
-

Udany debiut nowego Robin Hooda. Zdecydowanie wyższe oceny od poprzednich produkcji

2 23. Terminator 2. Dzień sądu
-

Zmarł człowiek, który nakręcił legendarne sceny dla Jamesa Camerona. Wszyscy doskonale je znacie

3 For All Mankind - zdjęcie z 2. sezonu
-

Gdzie oglądać najlepsze seriale science fiction? Ta platforma deklasuje konkurencję

4 33. Jim Hopper (Stranger Things)
-
Plotka

Stranger Things z problemami. Millie Bobby Brown miała oskarżyć aktora o nękanie

5 1. Strój Supermana z Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości
-

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

6 Jedna bitwa po drugiej
-

Jennifer Lawrence o thrillerze z Leonardo DiCaprio. "To najbardziej niesamowity film, jaki widziałam"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e05

Simpsonowie

s19e05

Zaklinacze koni

s19e05

Detektyw Murdoch

s2025e212

Moda na sukces

s16e05

Bob’s Burgers

s38e213

Zatoka serc

s12e28

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e41
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Dolph Lundgren
Dolph Lundgren

ur. 1957, kończy 68 lat

Roseanne Barr
Roseanne Barr

ur. 1952, kończy 73 lat

Paprika Steen
Paprika Steen

ur. 1964, kończy 61 lat

Gemma Ward
Gemma Ward

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Gorzelak
Ewa Gorzelak

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV