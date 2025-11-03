James Gunn wyjaśnia, dlaczego nie każdy lubi jego filmy. Gwiazda pop jako "Superwoman"!?

fot. materiały prasowe

Reklama

Wyniki wskazują, że dotychczasowe projekty z DCU, nowego uniwersum prowadzonego przez Jamesa Gunna, są dużym sukcesem. Nie każdemu jednak te dzieła się podobają. Są fani, którzy narzekają na styl reżysera i woleliby "poważniejszego" podejścia do historii z komiksów. Reżyser w końcu odpowiedział na te zarzuty i wytłumaczył, dlaczego niektórym nie pasuje jego wizja.

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

James Gunn wytłumaczył to za pośrednictwem mediów społecznościowych:

Wielu fanów uważa jeden konkretny element postaci jako jej "prawdziwą" wersję. Wszystko to zależy od tego, kiedy pierwszy raz się na nią natknęli. Dla jednych będzie to żółty okrąg przy symbolu Batmana, dla innych fakt, że Wonder Woman jest z gliny, a niektórzy uważają, że Superman jest wszechmocny i bez wad. Takie postrzeganie postaci może wpływać na czerpanie radości z tych historii, które nie są takie, jak się spodziewamy.

James Gunn skomentował też zabawną sytuację, która pojawiła się w mediach społecznościowych. Sabrina Carpenter to popularna piosenkarka, która w trakcie halloweenowego występu pojawiła się w stroju Wonder Woman wzorowanym na serialu z Lyndą Carter. O wydarzeniu napisało m.in. Variety, ale nazwało strój "kostiumem Superwoman". To wystarczyło, żeby oburzyć Jamesa Gunna, który wyraził swoje zdziwienie w komentarzu pod spodem.