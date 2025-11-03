James Gunn wyjaśnia, dlaczego nie każdy lubi jego filmy. Gwiazda pop jako "Superwoman"!?

Wyniki wskazują, że dotychczasowe projekty z DCU, nowego uniwersum prowadzonego przez Jamesa Gunna, są dużym sukcesem. Nie każdemu jednak te dzieła się podobają. Są fani, którzy narzekają na styl reżysera i woleliby "poważniejszego" podejścia do historii z komiksów. Reżyser w końcu odpowiedział na te zarzuty i wytłumaczył, dlaczego niektórym nie pasuje jego wizja.
Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"
James Gunn wytłumaczył to za pośrednictwem mediów społecznościowych:
James Gunn skomentował też zabawną sytuację, która pojawiła się w mediach społecznościowych. Sabrina Carpenter to popularna piosenkarka, która w trakcie halloweenowego występu pojawiła się w stroju Wonder Woman wzorowanym na serialu z Lyndą Carter. O wydarzeniu napisało m.in. Variety, ale nazwało strój "kostiumem Superwoman". To wystarczyło, żeby oburzyć Jamesa Gunna, który wyraził swoje zdziwienie w komentarzu pod spodem.
Źródło: comicbookmovie.com