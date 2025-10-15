Przyszłość Jamesa Gunna i DCU wisi na włosku? Absurdalna plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wszystko wskazuje na to, że początek DCU, uniwersum Jamesa Gunna i Petera Safrana, można uznać za udany. Koszmarne Komando i Peacemaker bardzo dobrze sobie poradzili w HBO Max. Obie produkcje nie tylko otrzymały znakomite recenzje (z pominięciem finałowego odcinka Peacemakera z perspektywy w większości fanów), ale i dobre wyniki oglądalności. Superman został najgorzej oceniany spośród tegorocznych projektów Gunna, ale nie powstrzymało go to przed zostaniem najlepiej zarabiającym filmem superbohaterskim tego roku. Wielokrotnie mówiło się o tym, iż Warner Bros. jest zadowolone z wyników nowego DCU, ale to nie powstrzymało niektórych plotek.

James Gunn o krytyce finału Peacemakera. "Nigdy nie powiedziałem, że Blue Beetle się pojawi"

Mało wiarygodny portal Cosmic Book News stwierdził, iż przyszłość Jamesa Gunna jako kierownika DCU i samego uniwersum jako takiego wisi na włosku i w niedalekiej przyszłości może dojść do poważnych zmian:

Jeśli David Ellison kupi Warner Bros. Discovery, to James Gunn zostanie wyrzucony. Jego ojciec jest blisko Donalda Trumpa. Wtedy Mike De Luca przejąłby DC.

Niestety plotka zaczęła zataczać coraz szersze kręgi w mediach społecznościowych i pośród zaniepokojonych - a także i tych ucieszonych taką wieścią - fanów. Naprzeciw doniesieniom wyszedł Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic, który zaprzeczył wszystkiemu. Jest on zdecydowanie wiarygodniejszym źródłem branżowych informacji od strony Cosmic Book News. Sneider krótko uznał, że te informacje to "g**no prawda".

Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że jeśli Latarnie, Supergirl i Clayface w 2026 roku będą klapami, to może do pewnych korekt lub większych zmian dojść, ale obecnie nic nie wskazuje na to, żeby James Gunn miał się pożegnać z uniwersum DC, które tworzy od 2022 roku u boku Petera Safrana.