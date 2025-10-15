Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Przyszłość Jamesa Gunna i DCU wisi na włosku? Absurdalna plotka

Media społecznościowe obiegła szeroko komentowana plotka o niepewnej przyszłości Jamesa Gunna i kierowanego przez niego DCU. Skąd się wzięła i dlaczego nie ma zbyt wiele sensu?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
james gunn
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
James Gunn foto. naEKRANIE.pl
Reklama

Wszystko wskazuje na to, że początek DCU, uniwersum Jamesa Gunna i Petera Safrana, można uznać za udany. Koszmarne Komando i Peacemaker bardzo dobrze sobie poradzili w HBO Max. Obie produkcje nie tylko otrzymały znakomite recenzje (z pominięciem finałowego odcinka Peacemakera z perspektywy w większości fanów), ale i dobre wyniki oglądalności. Superman został najgorzej oceniany spośród tegorocznych projektów Gunna, ale nie powstrzymało go to przed zostaniem najlepiej zarabiającym filmem superbohaterskim tego roku. Wielokrotnie mówiło się o tym, iż Warner Bros. jest zadowolone z wyników nowego DCU, ale to nie powstrzymało niektórych plotek.

James Gunn o krytyce finału Peacemakera. "Nigdy nie powiedziałem, że Blue Beetle się pojawi"

Mało wiarygodny portal Cosmic Book News stwierdził, iż przyszłość Jamesa Gunna jako kierownika DCU i samego uniwersum jako takiego wisi na włosku i w niedalekiej przyszłości może dojść do poważnych zmian:

Jeśli David Ellison kupi Warner Bros. Discovery, to James Gunn zostanie wyrzucony. Jego ojciec jest blisko Donalda Trumpa. Wtedy Mike De Luca przejąłby DC.

Niestety plotka zaczęła zataczać coraz szersze kręgi w mediach społecznościowych i pośród zaniepokojonych - a także i tych ucieszonych taką wieścią - fanów. Naprzeciw doniesieniom wyszedł Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic, który zaprzeczył wszystkiemu. Jest on zdecydowanie wiarygodniejszym źródłem branżowych informacji od strony Cosmic Book News. Sneider krótko uznał, że te informacje to "g**no prawda".

Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że jeśli Latarnie, Supergirl i Clayface w 2026 roku będą klapami, to może do pewnych korekt lub większych zmian dojść, ale obecnie nic nie wskazuje na to, żeby James Gunn miał się pożegnać z uniwersum DC, które tworzy od 2022 roku u boku Petera Safrana.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
james gunn
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Pokemon Legends Z-A
-

Wyczekiwana rewolucja czy rozczarowanie? Recenzje Pokemon Legends Z-A trafiły do sieci

2 60. Titanic (1997)
-

Kultowy Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce. Producent zdradził szczegóły

3 Alchemia tajemnic
-

Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

4 Christopher Nolan
-

Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

5 Spartakus: House of Ashur
-

Kultowy Spartakus wraca z nowym sezonem. Wiemy, kiedy i gdzie obejrzeć w Polsce!

6 54. Shrek (filmy Shrek)
-
Plotka

Shrek 5 - powróci kultowy złoczyńca. Jego nikt się nie spodziewał

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV