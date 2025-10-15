James Gunn o krytyce finału Peacemakera. "Nigdy nie powiedziałem, że Blue Beetle się pojawi"

fot. HBO Max

Finałowy odcinek 2. sezonu Peacemakera to do tej pory najgorzej oceniony epizod spośród wszystkich dotychczasowych jeśli patrzeć na oceny użytkowników w serwisie IMDb. Na ten moment ocena to jedynie 6.7/10. Dla porównania - finał pierwszego sezonu otrzymał notę 9/10.

Krytyka nowego sezonu serialu Jamesa Gunna dotyczyła wielu aspektów. Fani mają poczucie zmarnowanego czasu, który poświęcili na historię dającą się opowiedzieć w dwóch odcinkach, a nie ośmiu. Do tego nachalne i przesadne pod kątem ilości poczucie humoru, brak rozwoju postaci, wprowadzanie całych wątków tylko po to, by je porzucić po paru odcinkach (Ziemia-X). Reżyser i kierownik DCU wie jednak o tych problemach i krytyce, która pojawiła się w sieci. Potwierdził to za pośrednictwem Threads.

Nie każdy wszystko kocha. Ja kocham ten odcinek, ale rozumiem, że nie wszyscy to robią, co jest normalne.

Wiele osób narzekało też na brak występów gościnnych znanych postaci. Niektórzy założyli, że przed premierą James Gunn zapowiadał powrót Blue Beetle'a, który faktycznie ma powrócić w DCU, ale najwidoczniej jeszcze nie tak wcześnie.

Nigdy nie powiedziałem, że Blue Beetle się pojawi. Powiedziałem, że ludzie, którzy chcą jego powrotu, mogą być kiedyś zadowoleni.

Przyznał też, że nie rozumie skąd wzięła się krytyka braku wielkich zapowiedzi i easter eggów, przy czym wymienił wątek Salvation, więzienia dla metaludzi oraz Checkmate - organizację założoną przez kompanów Peacemakera. Najwidoczniej obie te rzeczy będą ważne w przyszłości w DCU.

Nie rozumiem, dlaczego ludzie uważają, że nie ma w tym finale wielkich rzeczy. Mowa o Checkmate i Salvation.

Przy okazji przyznał, że agent Fleury nie jest Marsjaninem Łowcą z komiksów DC, co podejrzewali niektórzy fani. Wytłumaczył też, że Rick Flag senior w przeciwieństwie do Lexa Luthora nie nienawidzi metaludzi. Po prostu stara się za wszelką cenę bronić Amerykanów, a wydarzenia z Supermana i zabójstwo światowego lidera przez Hawkgirl, mocno zmieniły jego światopogląd i to, do czego trzeba się posunąć, żeby ochronić świat przed niektórymi herosami.