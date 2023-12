"To jeden z najgorszych elementów filmów superbohaterskich" - James Gunn o "cameo porn"

Warner Bros.

Reklama

James Gunn w swoim stylu wdał się w serwisie X (dawniej znanym jako Twitter) w dyskusję z fanami, odnosząc się do szeregu kwestii związanych z przyszłością DCU i mającym oficjalnie zapoczątkować ten projekt filmem Superman: Legacy. Najczęściej komentowaną wypowiedzią reżysera jest jednak ta, w której zabrał on głos na temat gościnnych występów w produkcjach superbohaterskich. W jego ocenie możemy już mówić o zjawisku, określanym przez niego samego jako "cameo porn".

Gunn tak ustosunkował się do wpisu użytkownika X, który stwierdził, że wielu twórców sprowadza postacie do 10-sekundowego występu - tylko po to, by odhaczyć kolejne cameo na liście:

Nazywam to "cameo porn" i moim zdaniem to jeden z najgorszych elementów filmów superbohaterskich. Jeśli dana postać jest w filmie, twórca musi znaleźć dobry powód na jej wprowadzenie - w taki sposób, by sama historia została przez to wzbogacona.

Reżyser zdradził, że bardzo ekscytuje go możliwość pokazania w filmie Superman: Legacy Mr. Terrifica. Natomiast na sugerowanie przez jednego z fanów, że wzorem innych produkcji o Człowieku ze Stali powinien on skupić się tylko na jednym superbohaterze, Gunn odpowiedział następująco:

Nie tworzymy jednej z tych produkcji.

DCU - 28 postaci, których udział w uniwersum potwierdził James Gunn

Weasel (Łasica) – postać, którą widzieliśmy już w filmie Legion samobójców: The Suicide Squad z 2021 roku; w jego rolę wcielił się wówczas Sean Gunn. Brat odpowiedzialnego za DCU Jamesa podłoży mu także głos w serialu animowanym Creature Commandos. Ekranowy Weasel różni się od komiksowego pierwowzoru; w oryginale był on niesamowicie wytrzymał i doskonale sprawdzał się w pojedynkach jeden na jeden.

Zobacz także:

Superman: Legacy ma wejść na ekrany kin 11 lipca 2025 roku.