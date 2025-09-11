James Gunn ujawnia najlepszy casting w DCU. Nie chodzi o Supermana

fot. materiały prasowe

Reklama

James Gunn w rozmowie z Howardem Sternem wyjawił, że obsadzenie Milly Alcock jako Supergirl może być najlepszym castingiem w jego karierze.

To może być najlepszy casting, jaki zrobiłem w życiu. Jest absolutnie oszałamiająca w tej roli – powiedział James Gunn. Z jego ust to duża pochwała biorąc pod uwagę fakt, że obsadził genialnie chociażby Strażników Galaktyki.

Warto dodać, że James Gunn obsadził Milly Alcock w roli Supergirl, jeszcze zanim Craig Gillespie został zatrudniony do wyreżyserowania jej solowego filmu. Do tej pory bohaterkę pokazano tylko na chwilę na ekranie w Supermanie.

fot. materiały prasowe

Supergirl nadchodzi

W jakich produkcjach zagrała Milly Alcock przed rolą w Supergirl? Młoda aktorka zdobyła sławę dzięki zagraniu Rhaenyry Targaryen w serialu Ród smoka, a później wystąpiła także w miniserialu Syreny dla Netflixa. Wcześniej pojawiała się tylko w drobnych rolach na ekranie.

Jaka będzie Supergirl w DCU? Na pewno zupełnie inna niż Superman. Podczas gdy Clark Kent dorastał w kochającej rodzinie, jego krewna musiała patrzeć, jak wszyscy jej bliscy umierają, a dopiero potem trafiła na Ziemię, już z ogromnym bagażem emocjonalnym. W porównaniu do Supermana, Supergirl będzie więc w rozsypce, gdy widzowie spotkają ją po raz pierwszy.

Światowa premiera filmu Supergirl: Woman of Tomorrow jest planowana na 26 czerwca 2026 roku.

Nowy Batman w DCU - typy fanów