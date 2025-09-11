placeholder
James Gunn ujawnia najlepszy casting w DCU. Nie chodzi o Supermana

James Gunn ma na koncie kilka świetnych castingów, o czym świadczy obsadzenie mało znanego Davida Corensweta jako Supermana czy niepozornego Chrisa Pratta jako Star-Lorda. Filmowiec wyjawił jednak w niedawnym wywiadzie z Howardem Sternem, że teraz przebił samego siebie.
Paulina Guz
Tagi:  DCU 
Supergirl: Woman of Tomorrow james gunn Supergirl
Układ jak w DCU fot. materiały prasowe
James Gunn w rozmowie z Howardem Sternem wyjawił, że obsadzenie Milly Alcock jako Supergirl może być najlepszym castingiem w jego karierze.

To może być najlepszy casting, jaki zrobiłem w życiu. Jest absolutnie oszałamiająca w tej roli – powiedział James Gunn. Z jego ust to duża pochwała biorąc pod uwagę fakt, że obsadził genialnie chociażby Strażników Galaktyki.

Warto dodać, że James Gunn obsadził Milly Alcock w roli Supergirl, jeszcze zanim Craig Gillespie został zatrudniony do wyreżyserowania jej solowego filmu. Do tej pory bohaterkę pokazano tylko na chwilę na ekranie w Supermanie

fot. materiały prasowe

Supergirl nadchodzi

W jakich produkcjach zagrała Milly Alcock przed rolą w Supergirl? Młoda aktorka zdobyła sławę dzięki zagraniu Rhaenyry Targaryen w serialu Ród smoka, a później wystąpiła także w miniserialu Syreny dla Netflixa. Wcześniej pojawiała się tylko w drobnych rolach na ekranie. 

Jaka będzie Supergirl w DCU? Na pewno zupełnie inna niż Superman. Podczas gdy Clark Kent dorastał w kochającej rodzinie, jego krewna musiała patrzeć, jak wszyscy jej bliscy umierają, a dopiero potem trafiła na Ziemię, już z ogromnym bagażem emocjonalnym. W porównaniu do Supermana, Supergirl będzie więc w rozsypce, gdy widzowie spotkają ją po raz pierwszy

Światowa premiera filmu Supergirl: Woman of Tomorrow jest planowana na 26 czerwca 2026 roku.

Nowy Batman w DCU - typy fanów 

10. Tyler Hoechlin

Od Człowieka ze stali do Mrocznego Rycerza? Zdaniem fanów aktor ma w sobie wymaganą do tej roli charyzmę, ale jego angaż jest raczej niemożliwy.

10. Tyler Hoechlin
fot. CW
Źródło: comicbookmovie.com

