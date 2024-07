Fox

W Deadpool & Wolverine kilku aktorów zaliczyło gościnne występy. I choć w filmie jest Cassandra Nova, która jest siostrą bliźniaczką Charlesa Xaviera, to sam Profesor X nie pojawia się na ekranie. Do swoich ról nie powrócili Patrick Stewart ani James McAvoy, ale ich bohater jest wspomniany w trakcie produkcji, a także używany jest jego charakterystyczny wózek inwalidzki.

Nikt nie zadzwonił do Jamesa McAvoya w sprawie cameo

James McAvoy był obecny na San Diego Comic-Con. W wywiadzie przyznał, że wiedział, że pojawi się w napisach końcowych, podczas których pokazano nagrania zza kulis prac na planie, składające w ten sposób hołd obsadzie X-Menów oraz filmom od studia 20th Century Fox. Aktor zażartował też, że tego zażądał. Potem został zapytany czy ktoś się z nim kontaktował w sprawie ewentualnego cameo w filmie w Deadpool & Wolverine.

Nie, nie, nie. Nie w tym przypadku. Nie sądzę. Jeśli istniało uniwersum, to wyraźnie wyrzucili ten pomysł przez okno, zanim do mnie zadzwonili, więc nie.

Fot. Materiały prasowe

Aktor następnie powiedział, że chętnie wróciłby do roli Charlesa Xaviera. Ale ma pewien warunek.

Zawsze mówiłem, że jeśli jest dobra rola i dobra okazja, aby opowiedzieć dobrą historię, zawsze będę tym zainteresowany, bez względu na to, czy to coś, co już wcześniej robiłem, czy coś zupełnie nowego. Jeśli jest dobry materiał, zawsze jestem gotowy, aby się zaangażować. Zawsze jestem gotowy. Zawsze!

Dodał jeszcze raz, że materiał musi być dobry i musiałyby być też chęci do zrobienia tego. Przyznał, że to wszystko jest hipotetyczne.

