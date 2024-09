Dlaczego nie powstał Wanted: Ścigani 2? James McAvoy uważa, że jest za stary do roli w sequelu

fot. Universal Pictures

W związku z premierą filmu Nie mów zła, The Hollywood Reporter porozmawiał z jedną z głównych gwiazd tej produkcji, Jamesem McAvoyem. Przy tej okazji szkocki aktor został zapytany o to, dlaczego sequel Wanted: Ścigani z 2008 roku do tej pory nie powstał, mimo że napisano kilka wersji scenariusza do drugiej części.

James McAvoy o sequelu Wanted: Ścigani

McAvoy w rozmowie z serwisem przyznał, że dostał do przeczytania kilka scenariuszy sequela, ale nie były wystarczająco dobre, dlatego film do tej pory nie powstał. Powiedział, że gdyby był tam scenariusz, który byłby w jego ocenie absolutnym hitem, to poczułby się rozczarowany, gdyby tej produkcji nie nakręcono.

Ale stworzyliśmy coś, z czego jestem naprawdę dumny. Timur [Bekmambetov, reżyser filmu] był z tego naprawdę dumny. Studio było z tego naprawdę dumne. Wszyscy byli tym podekscytowani i nawet przetrwał próbę czasu. Zawsze jest na platformach streamingowych i ludzie to oglądają.

Następnie 45-letni aktor dodał, że nadal otrzymuje mnóstwo miłości od młodych ludzi. Zdradził też, dlaczego raczej nie wróci do swojej roli.

Więc jestem dumny z tego, co zrobiliśmy. Nie chciałbym tego zepsuć, robiąc coś, co nie było tak mocne. I, spójrz, jestem już za stary, żeby zagrać Wesleya. Teraz to rola dla młodych ludzi.

Film Wanted: Ścigani był luźno oparty na komiksie autorstwa Marka Millara i J. G. Jonesa. Ten pierwszy sugerował wcześniej, że sequel mógłby rozszerzyć franczyzę, wprowadzając pozostałe grupy zabójców, których w powieści graficznej jest pięć. Wtedy mogłaby się znaleźć przestrzeń dla McAvoya, a wiek nie stanowiłby problemu.

