Pierwsze recenzje Nie mów zła. Inny, niezręczny i bardziej rozrywkowy, ale nadal udany remake

Nie mów zła to nowa, amerykańska wersja duńskiego horroru o tytule Goście. W roli głównej wystąpił James McAvoy. Wiele osób się zastanawiało, czy jest sens robić tak szybko remake. Goście mieli premierę ledwie 2 lata temu, w 2022 roku. To kwestia sporna, natomiast krytycy wydają się zgodni w tym, że Speak No Evil to bardzo dobra produkcja.

W momencie pisania tego tekstu w serwisie Rotten Tomatoes pojawiły się 44 recenzje. Wskaźnik ilości pozytywnych wskazuje na 89%. Średnia ocena filmu to 6.1/10.

Speak No Evil - recenzje krytyków

Krytycy zgadzają się jednogłośnie - James McAvoy to prawdziwa, aktorska bestia, która przykuwa uwagę do ekranu i nie pozwala spuścić z siebie wzroku przez cały seans. Aktor jest w nowej roli magnetyczny, przerażający i porywający. Poza tym wydaje się, że po prostu sprawia mu ona ogrom frajdy i radości. Jeden z recenzentów stwierdził, że "James McAvoy jest najstraszniejszym aktorem, jeśli tylko chce." Nawet ci opiniotwórcy, którzy mieli pewne problemy z filmem, chwalili występ aktora uważając go za jeden z jaśniejszych punktów produkcji.

Film nie usiłuje być podobny do duńskiego oryginału. Dla jednych będzie to zaleta, a dla innych wada. Jest to o wiele bardziej rozrywkowa produkcja, mierzona na amerykańskie standardy. Mimo tego potrafi być w wielu momentach artystyczna i prawdziwie niepokojąca, trzymająca na krawędzi fotela. Nie każdy jednak tak uważa. Są krytycy, których zdaniem to za mało, żeby zapewnić ekscytujący seans, który ratuje tylko występ McAvoya.

Pada porównanie do niezręczności, którą odczuwa się, gdy spędza się popołudnie na obiedzie u rodziny, której się nie lubi. Atmosfera jest niezręczna, sztywna, ale też z tego powodu trzyma w napięciu. Chwilami jest to film bardziej niepokojący i niezręczny niż straszny.

Alistair Ryder:

Remake Gości transformuje jeden z najbardziej depresyjnych filmów ostatniej dekady w rozrywkowy, wyrobniczy thriller - nie jest tak mocny, jak oryginał, ale nie sprawia też wrażenia stonowanego przez Hollywood.

Clarisse Loughrey:

Speak No Evil jest pozbawiony subtelności oryginału, ale to nadal skuteczna przypominajka mówiąca o tym, jak przerażający są Anglicy. Do tego mamy Jamesa McAvoya ze świetnym występem w samym centrum.

/Film:

Amerykański remake szokujących Gości daje radę stać na własnych nogach i znajduje nowe sposoby na zaangażowanie znajomym materiałem.

Time Out Film:

Nawet Hollywoodzkie stonowanie nie jest w stanie wycisnąć w pełni trucizny z tego remake'u prawdziwie nihilistycznego, duńskiego horroru.