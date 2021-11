Eternals - [SPOILER} ze sceny po napisach ma swój plakat. Ta postać odegra rolę w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Scena po napisach Eternals do tej pory była spoilerem, ale wraz z otwartą, oficjalną publikacją plakatu tej postaci Marvel Studios daje zielone światło do zdjęcia spoilerowej blokady. Oto więc Eros, znany także jako Starfox, brat Thanosa. W tę rolę wciela się Harry Styles i ta postać jeszcze odegra ważną rolę w MCU. Co ciekawe, angaż aktora i popularnego piosenkarza był tajemnicą, która udało się utrzymać aż do pierwszego uroczystego pokazu superprodukcji. Wówczas dziennikarz Variety bez ostrzeżenia zaatakował wszystkich spoilerem na Twitterze, za co został mocno skrytykowany. Jednakże od tej publikacji można już otwarcie o tym dyskutować, dlatego po raz ostatni też news o Erosie zawiera ostrzeżenie przed spoilerami.

Eternals - plakaty

Eternals - Eros, Starfox

Eternals - film nadal wyświetlany jest na ekranach kin.