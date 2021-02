Jar Jar Binks mroczniejszy od Vadera. Ta fanowska grafika zachwyca

źródło: io9.com

Jar Jar Binks przez wiele lat był jedną z najbardziej znienawidzonych postaci w historii popkultury. Chociaż przez te lata od premiery filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo postać nie jest już tak źle odbierana, ponieważ pokolenie prequeli dorosło i ceni sobie tego bohatera. To starsi widzowie mieli z nim problem, a wszystko wskazuje, że mogło być inaczej.

Nikt nigdy nie potwierdził tej historii, ale aktor grający Jar Jar Binks dał wyraźnie sugestie, że coś było na rzeczy. Chodzi o to, że w Ataku Klonów miał być twist, który pokazałby, że Jar Jar udawał głupca i fajtłapę, a tak naprawdę jest potężnym lordem Sithów. Swego czasu Best pokazał nawet jak brzmiałby głos jego Darth Jar Jar Binksa. Mówiono, że George Lucas zmienił plan w wyniku hejtu na wcześniej nie spotykaną skalę. Otwarcie jednak nikt tego nie potwierdził.

Widzieliśmy różne fanowskie grafiki obrazujące Darth Jar Jara Binksa, ale nowa to kompletnie inny poziom. To Jar Jar Binks mroczniejszy od samego Vadera. Autorem jest zawodowy grafik Kevin Cassidy, który pracuje w Roundhouse Studios. Tworzył szkice koncepcyjne do różnych popularnych gier, a tym razem spróbował sił z fanowską grafiką. Więcej prac możecie zobaczyć na stronie Kevina Cassidy'ego.

Darth Jar Jar