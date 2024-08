fot. materiały prasowe

W trakcie D23 zadebiutowały pierwsze fragmenty z filmu Tron: Ares z Jaredem Leto w roli głównej. Nie został on opublikowany w sieci, ale oto, co można było zobaczyć podczas prezentacji:

Tym razem to nie ludzie przechodzą do świata wirtualnego, a na odwrót. Mówi o tym Julian Dillinger, złoczyńca grany przez Evana Petersa: "Nie idziemy tam. To oni idą do nas." Następnie widać charakterystyczne pojazdy z serii, ale tym razem poruszające się po rzeczywistym świecie, zostawiające ślady na ulicach i rozcinające samochody na pół.

Jared Leto jest narratorem zwiastuna. W pewnym momencie mówi: "Przybyłem tu, żeby znaleźć coś ważnego." Wtedy kamera skupia się na postaci Grety Lee.

To nie jedyne zaskoczenie w związku z prezentacją nowego filmu. Okazuje się, że ścieżkę dźwiękową do filmu będzie komponować grupa muzyczna Nine Inch Nails. Może to być lekkie zaskoczenie, szczególnie dla fanów dwóch poprzednich części. Muzyka Daft Punk była jedną z najsilniejszych stron tej serii filmów.

Tron: Ares - obsada, fabuła, premiera

Projekt reżyseruje Joachim Rønning na podstawie scenariusza Jessego Wigutowa i Jacka Thorne'a. Za produkcję i dystrybucję odpowiada Disney.

W głównych rolach występują: Jared Leto, Jodie Turner-Smith i Greta Lee. W obsadzie są również Evan Peters, Gillian Anderson, Monaghan i Sarah Desjardins.

Historia skupia się na programie zwanym Ares, który zostanie przeniesiony z cyfrowego świata do rzeczywistego z niebezpieczną misją. Będzie to pierwsza styczność ludzkości z istotami sztucznej inteligencji.

Tron: Ares - premiera 10 października 2025 roku.