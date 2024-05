Jason Statham skopie tyłki w Szkocji. Nowy film akcji ogłoszony

materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Deadline, Jason Statham zagra główną rolę w niezatytułowanym filmie akcji. Za jego kamerą stanie Baltasar Kormákur, znany z produkcji o tytule Everest. Autorem scenariusza jest Ward Parry.

Studio Black Bear będzie sprzedawać prawa do dystrybucji podczas targów w Cannes.

Jason Statham vs zbiry w Szkocji

Historia skupia się na Masonie, który mieszka samotnie na odciętej od cywilizacji szkockiej wyspie. Kiedy podczas strasznej burzy ratuje dziewczynkę z oceanu, rozpoczyna tym samym wydarzenia, które ściągają brutalny atak na jego kryjówkę. To zmusza go do stawienia czoła duchom swojej przeszłości.

Prace na planie mają odbyć się w listopadzie 2024 roku. Zdjęcia jednak nie będą kręcone na szkockiej wyspie, ale w lokacjach w Anglii oraz w Irlandii. Natomiast prace w studiu odbędą się w Rejkiawiku w Finlandii, w której reżyser ma studio RVK.

fot. materiały prasowe

Statham obecnie pracuje z Davidem Ayerem nad akcyjniakiem Levon's Trade, a we wrześniu przejdzie na plan Mutiny. Oznacza to, że popularna gwiazda kina akcji nakręci w 2024 roku aż trzy filmy. Jego ostatnim hitem jest Pszczelarz, który znakomicie sprzedał się w kinach.