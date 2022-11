Jeanne du Barry - Johnny Depp jako król Ludwik XV. Nowe zdjęcie

fot. materiały prasowe

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z filmu Jeanne du Barry, który opowiada prawdziwą historię w kostiumowych szatach. Na fotce widzimy, jak Johnny Depp wygląda w roli króla Ludwika XV.

Jednocześnie Deadline poinformowało, że szereg dystrybutorów wykupił prawa do filmu. Na liście znalazł się polski Gutek Film, który będzie go rozpowszechniać w naszym kraju.

Johnny Depp jako król Ludwik XV

fot. materiały prasowe

Za film odpowiada Why Not Productions oraz firmy Rust and Bone i A Prophet. Zdjęcia rozpoczęły się w Wersalu we Francji 26 lipca 2022 roku i trwały 11 tygodni. Ekipa wykorzystała do pracy kilka różnych starych posiadłości w regionie Paryża, ale zdjęcia były też kręcone w studiu na tle zbudowanych scenografii. Film jest w języku francuskim.

Historia jest luźno oparta na życiu tytułowej kurtyzany. Film kostiumowy ma pokazać jej życie na dworze króla Ludwika XV. Czytamy w opisie, że była ona kobietą, która wykorzystując swoją inteligencję, wspinała się po szczeblach statusu społecznego.

W obsadzie są także Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory oraz India Hair.

Data premiery nie została jeszcze ustalona.