Czy jeden z najlepiej ocenianych filmów roku będzie hitem box office? Są pierwsze prognozy

fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.

Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona może być jednym z najgłośniejszych filmów jeśli chodzi o aspirowanie do prestiżowych Oscarów. Produkcja uznanego reżysera w gwiazdorską obsadą zebrała znakomite recenzje od krytyków i wieszczy się wiele nominacji do prestiżowej nagrody. Film kosztował Warner Bros. około 140 mln dolarów, więc o zarobek nie będzie wcale tak łatwo. Deadline podzieliło się pierwszymi prognozami box office. Dla reżysera będzie to rekord otwarcia, ale do hitu jeszcze daleko.

Według źródeł Deadline, Jedna bitwa po drugiej ma zarobić w weekend otwarcia 20-25 mln dolarów ze Stanów Zjednoczonych i dołożyć drugie tyle z reszty świata. Przewiduje się, że globalne otwarcie wyniesie ok. 50 mln dolarów. Zważywszy na wysoki budżet nie byłaby to najlepsza wiadomość dla Warner Bros., lecz trzeba mieć też na uwadze pozytywne recenzje krytyków i możliwe nominacje do prestiżowych nagród, co często zapewnia produkcji "długie nogi", a zatem dłuższe życie na wielkim ekranie.

Do tej pory najlepszym otwarciem w USA dla reżysera była premiera Aż poleje się krew w 2009 roku. Wówczas produkcja zarobiła 4.8 mln dolarów.

Jedna bitwa po drugiej - szczegóły na tematy thrillera

Jedna bitwa po drugiej to luźna adaptacja powieści Vineland autorstwa Thomasa Pynchona. Fabuła opowiada historię rewolucjonisty, który musi uratować nastoletnią córkę przed swoim dawnym wrogiem, o którym zdążył już zapomnieć.

W głównej roli występuje Leonardo DiCaprio. W obsadzie są także Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor i Chase Infiniti. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Paul Thomas Anderson, który ma na koncie 11 nominacji do Oscara, jednak żadnej wygranej. Niektórzy przewidują, że Jedna bitwa po drugiej będzie walczyć, by to zmienić.