placeholder
Reklama
placeholder

Czy jeden z najlepiej ocenianych filmów roku będzie hitem box office? Są pierwsze prognozy

Jedna bitwa po drugiej z Leonardo DiCaprio w roli głównej to jeden z najlepiej ocenianych filmów 2025 roku. Czy fantastyczne opinie przełożą się na weekend otwarcia? Są pierwsze prognozy box office, które zwiastują osobisty rekord reżysera.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  box office 
Jedna bitwa po drugiej
Jedna bitwa po drugiej fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.
Reklama

Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona może być jednym z najgłośniejszych filmów jeśli chodzi o aspirowanie do prestiżowych Oscarów. Produkcja uznanego reżysera w gwiazdorską obsadą zebrała znakomite recenzje od krytyków i wieszczy się wiele nominacji do prestiżowej nagrody. Film kosztował Warner Bros. około 140 mln dolarów, więc o zarobek nie będzie wcale tak łatwo. Deadline podzieliło się pierwszymi prognozami box office. Dla reżysera będzie to rekord otwarcia, ale do hitu jeszcze daleko.

Leonardo DiCaprio mógł się nazywać inaczej. "Nigdy cię nie zatrudnią z takim nazwiskiem"

Według źródeł Deadline, Jedna bitwa po drugiej ma zarobić w weekend otwarcia 20-25 mln dolarów ze Stanów Zjednoczonych i dołożyć drugie tyle z reszty świata. Przewiduje się, że globalne otwarcie wyniesie ok. 50 mln dolarów. Zważywszy na wysoki budżet nie byłaby to najlepsza wiadomość dla Warner Bros., lecz trzeba mieć też na uwadze pozytywne recenzje krytyków i możliwe nominacje do prestiżowych nagród, co często zapewnia produkcji "długie nogi", a zatem dłuższe życie na wielkim ekranie.

Do tej pory najlepszym otwarciem w USA dla reżysera była premiera Aż poleje się krew w 2009 roku. Wówczas produkcja zarobiła 4.8 mln dolarów.

Jedna bitwa po drugiej - szczegóły na tematy thrillera

Jedna bitwa po drugiej to luźna adaptacja powieści Vineland autorstwa Thomasa Pynchona. Fabuła opowiada historię rewolucjonisty, który musi uratować nastoletnią córkę przed swoim dawnym wrogiem, o którym zdążył już zapomnieć.

W głównej roli występuje Leonardo DiCaprio. W obsadzie są także Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor i Chase Infiniti. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Paul Thomas Anderson, który ma na koncie 11 nominacji do Oscara, jednak żadnej wygranej. Niektórzy przewidują, że Jedna bitwa po drugiej będzie walczyć, by to zmienić. 

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  box office 
Jedna bitwa po drugiej
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Jedna bitwa po drugiej
Zobacz w kinie Jedna bitwa po drugiej Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Jest krew, Stephen King - okładka książki
-

Powstanie adaptacja mrocznej noweli Kinga. Po raz pierwszy w historii trafi na ekran

2 Crimson Desert
-

Crimson Desert z nowym zwiastunem fabularnym. Znamy datę premiery i zawartość edycji kolekcjonerskiej

3 Daredevil: Odrodzenie
-

Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia

4 Fourth Wing. Czwarte skrzydło - okładka
-

Ta książka fantasy stała się hitem. Są nowe informacje o serialu Amazona

5 Jimmy Kimmel i Glen Powell
-

Po sprawie Kimmela akcjonariusze Disneya grożą pozwem. Co zrobi Trump?

6 36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier
-

Twórcy DC i Marvela pojawią się w Łodzi. Atrakcje 36. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e05

Miasteczko South Park

s49e01

Ryzykanci

s2025e185

Moda na sukces

s11e11

Wykute w ogniu

s10e28

Wykute w ogniu

s06e01

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e180

Zatoka serc

s38e181

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mark Hamill
Mark Hamill

ur. 1951, kończy 74 lat

Donald Glover
Donald Glover

ur. 1983, kończy 42 lat

David Benioff
David Benioff

ur. 1970, kończy 55 lat

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones

ur. 1969, kończy 56 lat

Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV