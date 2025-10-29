Jeff Bridges o klapie Tron: Ares. To nie oznacza złego filmu

fot. Walt Disney Pictures

Według szacunków portalu Deadline film Tron: Ares przyniesie Disneyowi 132,7 mln dolarów strat finansowych. Jeff Bridges, który w zaledwie kilku scenach powrócił jako Kevin Flynn, w rozmowie z Entertainment Weekly został zapytany o klapę nowego widowiska. Jego odpowiedź może intrygować.

Klapa Tron: Ares - przyczyny

Tron: Ares klapą

Jeff Bridges odniósł się ogólnie do takich sytuacji bez określonego kontekstu Tron: Ares:

- To interesujące, jak ludzie patrzą na filmy po weekendzie otwarcia. Pamiętam, że Wrota niebios były traktowane jako rozczarowanie lub klapa, a obecnie o filmie mówi się, że jest arcydziełem. To interesujące, jak z czasem można się do czegoś przekonać. Jako widz często nie lubiłem jakiegoś filmu, a potem, kilka tygodni lub miesięcy później, oglądałem go drugi raz i zastanawiałem się: „co ja sobie myślałem?”. Jakby powiedział Koleś: „To tylko twoja opinia”.

Wspomniane Wrota niebios szybko zostały wycofane z kin po zalewie negatywnych recenzji, zarabiając w kinach 3,5 mln dolarów przy budżecie 44 mln. Po latach opinie o nim znacznie się zmieniły.