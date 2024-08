Good Universe / Lions Gate Films / Point Grey Pictures

Niedawno Jenna Ortega udzieliła wywiadu dla New York Timesa, w którym opowiedziała o swoich nadchodzących projektach, w tym Beetlejuice Beetlejuice oraz adaptacji bestsellerowej powieści Kazuo Ishiguro. Ten drugi film porusza wątek nowych technologii (aktorka wciela się w robota Klarę), stąd samoistnie w rozmowie pojawił się temat sztucznej inteligencji. Ortega przyznaje, że jej doświadczenia z AI nie należą do najprzyjemniejszych. Aktorka miała wielokrotnie otrzymywać pornograficzne zdjęcia ze swoją własną dziecięcą twarzą.

- Nienawidzę AI. Rzecz w tym, że sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do niesamowitych rzeczy. Myślę, że kiedyś widziałam, że będzie można ją użyć do wykrywania raka piersi na cztery lata przed jego rozwojem. To piękne, oby tak dalej. Ale czy podobało mi się, gdy miałam 14 lat i widziałam sprośne treści na mój temat na Twitterze? Nie. To jest przerażające i skorumpowane. To złe.

fot. Warner Bros.

Aktorka przyznała również, że posiadała konto na Twitterze wyłącznie dlatego, bo tak jej nakazano. Ostatecznie usunęła je parę lat temu, ponieważ otrzymywane zdjęcia budziły w niej obrzydzenie oraz ogromny dyskomfort.

Według Washington Post ofiarami tworzonych za pomocą sztucznej inteligencji pornograficznych obrazów są najczęściej kobiety. Problem dotknął streamerów Twitcha, a nawet światowych gwiazd, takich jak Taylor Swift.