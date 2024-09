Oto polski John Wick i Rambo w jednym! Pierwszy zwiastun filmu Diabeł

fot. Karolina Grabowska

Diabeł to nowy film w reżyserii Błażeja Jankowiaka, który wedle zapowiedzi ma być polską odpowiedzią na Johna Wicka. Historia opowiada o tytułowym "Diable", w którego wcieli się Eryk Lubos. Jest to były żołnierz sił specjalnych, który po powrocie do domu z wojska zastaje miasteczko pogrążone w wojnie gangów. Scenariusz został przygotowany przez Roberta Ziębińskiego na podstawie własnych powieści. Produkcja powstawała we współpracy z weteranami z Jednostki Wojskowej GROM, a Lubos spędził niemal dwa lata w środowisku wojskowym, aby przygotować się do tej roli.

W sieci pojawił się pierwszy, pełen akcji zwiastun filmu Diabeł. Sprawdźcie sami.

Diabeł - opis fabuły i obsada

Przez ćwierć wieku armia była jedyną rodziną Maksa. Kiedy opuścił jej szeregi, stracił sens życia. Mężczyzna wraca do rodzinnego miasteczka i trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę, byłą dowódczynię oraz wiernego psa weterana, musi opowiedzieć się po jednej ze stron i stanąć do walki, której wynik zdaje się z góry przesądzony. Stawką jest nie tylko życie Maksa, ale i miłość, która może go ocalić. W małym śląskim miasteczku rozpętuje się wojna. Dla jednych piekło na ziemi... Dla „Diabła" prawdziwy dom...

W obsadzie znalazł się Eryk Lubos oraz Paulina Gałązka, Piotr Trojan, Krzysztof Stroiński, Aleksandra Popławska, Aleksandra Konieczna, Marek Dyjak, O.S.T.R.

Diabeł - premiera w kinach 29 listopada 2024 roku.