Jennifer Lopez odrzuciła rolę, za którą inna aktorka zdobyła nominację do Oscara. O jaki film chodzi?

Jennifer Lopez przyznała w najnowszym wywiadzie, że odrzucenie roli w filmie Adriana Lyne​'a wciąż ją prześladuje. Dlaczego nie zagrała w tej produkcji?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Oscar 
niewierna rola
Wyjdź za mnie fot. Universal Pictures
Jennifer Lopez udzieliła wywiadu w SiriusXM, w którym m.in. została zapytana o to, czy kiedykolwiek odrzuciła rolę, by później tego żałować. Artystka potwierdziła wskazując film Niewierna. Dodała, że reżyser Adrian Lyne sam zaproponował jej angaż.

Film Niewierna z 2002 roku opowiadał o rozpadzie małżeństwa pary z przedmieść, gdy żona dopuszcza się cudzołóstwa. W rolach głównych wystąpili Richard Gere i Diane Lane, a Olivier Martinez wcielił się w jej kochanka. Produkcja zarobiła 119 milionów dolarów, a Lane wyróżniono nominacją do Oscara za pierwszoplanową rolę. 

Jennifer Lopez przyznała w rozmowie, że odrzuciła propozycję, ponieważ scenariusz napisany przez Alvina Sargenta i Williama Broylesa Jr., który był oparty na filmie Niewierna żona z 1969 roku, nie był dobry. Następnie piosenkarka dodała, że Lyne sprawił, że ​​film był świetny. Prowadzący wywiad spytał się też, czy trudno jej się z tym pogodzić, na co odpowiedziała:

To zabawne. To mnie prześladuje. Trochę mnie prześladuje. Z odrzuceniem tego było, jak: "Dlaczego odrzuciłaś pracę z Adrianem Lyne'em? Co ty sobie myślałaś?". Nie wiedziałam nawet, co do cholery działo się wtedy w mojej głowie. Kto wie, co się wtedy ze mną działo.

W tamtym czasie jej kariera muzyczna świetnie się rozwijała, a do tego zagrała w kilku filmach, jak Powiedz tak z Matthew McConaugheyem, Oczy anioła z Jimem Caviezelem, Nigdy więcej, Pokojówka na Manhattanie i Gigli z Benem Affleckiem, który zebrał bardzo złe oceny. Lopez nigdy nie otrzymała nominacji do Oscara, ale miała szansę na zdobycie Złotego Globa za role w Ślicznotkach (2019) i Selenie (1997). 

Niewierna - fabuła

Thriller, któremu nie można się oprzeć. Reżyser Fatalnego zauroczenia zrealizował pasjonujący film o namiętności tak potężnej, że jest w stanie pochłonąć i spalić wszystko - i wszystkich - którzy staną jej na drodze. Świetne kreacje stworzyli Richard Gere i przepełniona erotycznym urokiem Diane Lane. Edward i Connie Sumner (Gere, Lane) to idealne małżeństwo, z ośmioletnim synem i pięknym domem na przedmieściach Nowego Jorku... Wiodą dostatnie życie jakiego wielu mogłoby im pozazdrościć. Pewnego dnia szczęście pryska - Connie poznaje przypadkowo młodego, przystojnego Francuza Paula Martela (Olivier Martinez), z którym nawiązuje namiętny romans. Odnajduje w nim to, czego brakowało jej w życiu - smak przygody, tajemnicę i element ryzyka. Szybko jednak namiętność przeradza się w obsesję. Gdy Edward dowiaduje się prawdy, odkrywa w sobie brutalność i agresję, których istnienia nawet nie podejrzewał. Jaka jest prawdziwa cena zdrady...? Czy małżeństwo, do którego wkradło się kłamstwo, poczucie winy i obsesyjna zazdrość ma szansę przetrwać? [Opis dystrybutora]

materiały prasowe

Źródło: hollywoodreporter.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Oscar 
niewierna rola
Co o tym sądzisz?
