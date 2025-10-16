Teaser i zdjęcia zapowiadają emocjonujący finał 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon

fot. AMC

3. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon dobiega końca. Finałowy odcinek nosi tytuł Solaz del Mar, w którego opisie możemy przeczytać, że grupa zdeterminowanych osób jednoczy się i ryzykuje wszystko, aby bronić swoich bliskich.

W sieci pojawił się teaser, w którym widzimy, że Carol (Melissa McBride) zawiozła bezpiecznie Roberto (Hugo Arbues) do latarni. Mówi do niego, że musi wrócić po jego ojca Antonio, któremu Fede (Óscar Jaenada) nie odpuści tego, że publicznie wystąpił przeciw niemu. Widzimy też scenę, w której burmistrz mówi zakrwawionemu Antonio, że odpowiada za problem, który spowodował wraz z Darylem. W ostatnim ujęciu Carol, Roberto i jego ojciec są razem skuci łańcuchem i zostają okrążeni przez szwendaczy. Natomiast Daryl (Norman Reedus) trafił do siedziby El Alcázar, gdzie przebywają Elena (Greta Fernández) i Justina (Candela Saitta). Ludzie się dobrze bawią oglądając teatrzyk lalek-zombie. Zobaczcie poniżej zapowiedź finału 3. sezonu, a także fragment odcinka.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser finału 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - fragment finału 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 7. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 7. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7

Sprawdźcie też nowe spoilerowe fotografie z 6. odcinka, które znajdują się na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 6. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 6. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 6

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera finałowego odcinka 3. sezonu 20 października na polskim Canal+.