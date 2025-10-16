Reklama
Teaser i zdjęcia zapowiadają emocjonujący finał 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon

W sieci pojawiła się zapowiedź oraz zdjęcia z ostatniego odcinka 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon​. Sprawdźcie, czego możecie się spodziewać po finale.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  finał sezonu 
zdjęcia daryl teaser the walking dead the walking dead: Daryl Dixon zwiastun
The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7 fot. AMC
3. sezon The Walking Dead: Daryl Dixon dobiega końca. Finałowy odcinek nosi tytuł Solaz del Mar, w którego opisie możemy przeczytać, że grupa zdeterminowanych osób jednoczy się i ryzykuje wszystko, aby bronić swoich bliskich.

W sieci pojawił się teaser, w  którym widzimy, że Carol (Melissa McBride) zawiozła bezpiecznie Roberto (Hugo Arbues) do latarni. Mówi do niego, że musi wrócić po jego ojca Antonio, któremu Fede (Óscar Jaenada) nie odpuści tego, że publicznie wystąpił przeciw niemu. Widzimy też scenę, w której burmistrz mówi zakrwawionemu Antonio, że odpowiada za problem, który spowodował wraz z Darylem. W ostatnim ujęciu Carol, Roberto i jego ojciec są razem skuci łańcuchem i zostają okrążeni przez szwendaczy. Natomiast Daryl (Norman Reedus) trafił do siedziby El Alcázar, gdzie przebywają Elena (Greta Fernández) i Justina (Candela Saitta). Ludzie się dobrze bawią oglądając teatrzyk lalek-zombie. Zobaczcie poniżej zapowiedź finału 3. sezonu, a także fragment odcinka.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser finału 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - fragment finału 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 7. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7

arrow-left
The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 7
fot. AMC
arrow-right

Sprawdźcie też nowe spoilerowe fotografie z 6. odcinka, które znajdują się na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 6. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 6

arrow-left
The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 6
fot. AMC
arrow-right

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera finałowego odcinka 3. sezonu 20 października na polskim Canal+.

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  finał sezonu 
zdjęcia daryl teaser the walking dead the walking dead: Daryl Dixon zwiastun
