Jeremy Renner zawdzięcza Burmistrzowi Kingstown powrót do zdrowia. Aktor stanął przed wyzwaniem

fot. Paramount+

Reklama

Na samym początku 2023 roku Jeremy Renner uległ poważnemu wypadkowi z udziałem pługu śnieżnego, który wymagał od niego długiej rehabilitacji. Aktor zdołał jednak wrócić do zawodu i w ostatnich miesiącach pojawił się na planie trzeciego sezonu Burmistrza Kingstown, aby ponownie wcielić się w Mike’a McLusky’ego. W najnowszym wywiadzie dla Screen Rant Renner opowiedział, jak powrót do serialu wpłynął na jego zdrowia, a także o licznych wyzwaniach, które przed nim stanęły na planie produkcji.

Burmistrz Kingstown - jak 3. sezon pomógł Jeremy'emu Rennerowi wrócić do zdrowia?

Renner wspomina, że po wypadku nie myślał o powrocie do grania, ale zmieniło się to, gdy wyznaczono datę produkcji trzeciego sezonu Burmistrza Kingstown:

Tak, przez długi czas nie zastanawiałem się nad niczym. Może latem nawet rozważałem pomysł powrotu. Ale z drugiej strony zawsze musiałem mieć na co czekać. Mój powrót do zdrowia polegał na tym, że potrzebowałem czegoś, czego mógłby oczekiwać. To był kolejny krok. A potem pojawiło się pytanie: „Co zrobię dzisiaj?”.

Nie musiałem wybiegać zbyt daleko w przyszłość, ale myślę, że każdy potrzebuje czegoś, na co może czekać. Pomysł, czekania na kolejny sezon Burmistrza Kingstown, był czymś, co w przyszłości mogło sprawić, że znów stanę na nogi. Wtedy pomyślałem: „OK, świetnie, może uda mi się znowu wrócić do pracy”.

Następnie aktor wyznał, że wrócił na plan rok po wypadku, ale nie zdołał jeszcze wtedy dojść do siebie pod względem fizycznym:

Rok później po moim wypadku zaczęliśmy pracę nad trzecim sezonem, a ja nie byłem całkiem gotowy pod względem fizycznym, ale czułem się gotowy psychicznie. Mieliśmy wielu wspaniałych ludzi, którzy pomogli mi przetrwać ten trudny okres i stanąć na nogi. Ja, Hugh [Dillon] i nasz showrunner Dave Erickson ciężko pracujemy. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i dumni nie tylko z sezonu, ale także z mojej fizycznej regeneracji podczas kręcenia tego trudnego sezonu.

Jeremy Renner na koniec przyznał, że poczuł satysfakcję, że po jego wypadku i ubiegłorocznych strajkach scenarzystów i aktorów wszyscy mogli wrócić do pracy nad serialem:

I szczerze mówiąc, to też jest świetne. Jestem dumny, że wszyscy wrócili do pracy. Zakończyliśmy długi strajk aktorów i scenarzystów, więc miło było po prostu zebrać ludzi z powrotem do pracy. To też było naprawdę dobre uczucie.

Burmistrz Kingstown – fabuła i data premiery 3. sezonu

W nowych odcinkach Mike McLusky będzie musiał uspokoić nastroje w mieście, po serii eksplozji z zakończenia poprzedniego sezonu. Bohater odczuwa silną presję, aby zakończyć wojnę, ale sytuacja komplikuje się, gdy stary znajomy z jego więziennej przeszłości grozi podważaniem wysiłków McLusky’ego, zmierzających do utrzymania pokoju między wrogimi sobie frakcjami.

W obsadzie poza Rennerem znaleźli się również Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley i Michael Beach.

Burmistrz Kingstown – premierę trzeciego sezonu zaplanowano na 2 czerwca 2024 roku na Paramount+. W Polsce nowe odcinki serialu pojawią się na SkyShowtime już 6 czerwca.