Jeremy Renner wystąpił w spocie reklamowym podczas Super Bowl 2024. Aktor porusza się niczym sam Hawkeye!

fot. www.imdb.com

Reklama

O strasznym wypadku Jeremy'ego Rennera informowano jeszcze w styczniu 2023 roku. To właśnie w Nowy Jork aktor znany z takich produkcji jak seria Avengers, serial Hawkeye na Disney+ czy Burmistrz Kingstown, został przygnieciony przez ważący ponad 6 ton pług śnieżny po heroicznym akcie uratowania życia własnemu siostrzeńcowi, który stał na drodze pojazdu. W efekcie tego zdarzenia, aktor połamał 30 kości i doznał poważnych obrażeń głowy oraz klatki piersiowej. Pierwsze raporty odnośnie zdrowia aktora nie były optymistyczne, ale ten niczym swoja postać z filmów Marvela, wykazał się nie lada determinacją i siłą woli. Po 10 miesiącach od wypadku skakał już i biegał na wstawionych na media społecznościowe filmikach, a po kolejnych trzech uczestniczy on w reklamie mleka na Super Bowl 2024.

Śpiewana przez aktora piosenka "I Got You (I Feel Good)" wydaje się oczywistym nawiązaniem do jego stanu zdrowia, a ekwilibrystyczne sztuczki przywodzące na myśl Hawkeye'a zdają się sugerować, że aktor jest chętny i gotowy na powrót do roli, o czym sam wielokrotnie mówił. Popisy Jeremy'ego Rennera możecie obejrzeć poniżej.

Jeremy Renner w reklamie Super Bowl 2024