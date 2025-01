Prace nad Spider-Man: Beyond the Spider-Verse idą... powoli. Kluczowy aktor bez informacji od Sony

fot. Sony Pictures Animation

Reklama

Premiera Spider-Man: Beyond the Spider-Verse już wcześniej została przesunięta, a wszystko wskazuje na to, że prace nad filmem póki co idą dość mozolnie. Oryginalnie film miał zadebiutować jeszcze w 2024 roku, a prawdopodobnie zobaczymy go dopiero w 2026. W grudniu potwierdzono, że reżyserami zostali Bob Persichetti oraz Justin K. Thompson, jednak dalej nie znamy zbyt wielu potwierdzonych informacji odnośnie oczekiwanej animacji Sony.

Kolejne rozczarowujące wieści przyniósł Jharrel Jerome, czyli aktor, który użycza głosu głównej postaci – Milesowi Moralesowi. Ważne słowa padły w wywiadzie dla Decider, gdzie został zapytany o to, czy rozpoczął już prace nad trzecią częścią Spider-Mana.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse – wypowiedź Jerome'a

Nie, chciałbym. Nie zaczęliśmy jeszcze. Wiele jest jeszcze w toku, ale to dobre rzeczy.

Wszystko wskazuje na to, że Sony nie spieszy się z pracami nad animowanym hitem – miejmy zatem nadzieję, że przełoży się to na świetne zakończenie serii.

Spider-Man: Beyond the Spider-verse – co wiadomo?

Jako producenci powrócą Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal i Avi Arad, a także dołączy do nich Jinko Gotoh. Aditya Sood oraz Christina Steinberg są producentkami wykonawczymi. Lord and Miller zajęli się scenariuszem do Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wraz z Davidem Callahamem.

Na razie nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących fabuły filmu. Premiera kinowa odbędzie się prawdopodobnie najwcześniej w 2026 roku.

Poprzednie dwie części, Spider-Man Uniwersum i Spider-Man: Poprzez multiwersum są aktualnie dostępne w serwisach streamingowych Netflix oraz Max.