The Social Network - następca Eisenberga nie chciał rady. Zrobi coś nowego z rolą Zuckerberga

Jeremy Strong zagra Mark Zuckerberga w sequelu The Social Network​. To miliarder i twórca popularnej platformy Facebook. Wcześniej w tę rolę wcielał Jesse Eisenberg. Czego możemy się spodziewać po tej zmianie?
Paulina Guz
Tagi:  The Social Network 2 
Social Network fot. Sony
Jeremy Strong zdradził w rozmowie z The Hollywood Reporter, że sequel The Social Network ma jeden z najlepszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytał w życiu. A to duży komplement z ust gwiazdy Sukcesji, czyli popularnego serialu, który zdobył szereg statuetek Emmy i Złotych Globów.

To jeden z najwspanialszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytałem. Jest bardzo aktualny i porusza wszystkie kontrowersyjne i drażliwe tematy, które rozgrywają się w naszym świecie.

 Jeśli chodzi o samą rolę Marka Zuckerberga, aktor zdradził:

To świetna postać — fascynująca, złożona — i podchodzę do niej z wielką starannością, empatią i obiektywizmem. Nakręciłem już dwa filmy z Aaronem, a wiesz, co mówią, do trzech razy sztuka.

Na pytanie, czy on i Jesse Eisenberg rozmawiali w sprawie filmu — Eisenberg za rolę Marka Zuckerberga był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy, więc z pewnością postawił wysoko poprzeczkę — Jeremy Strong odpowiedział wprost, że nie.

Nie, myślę, że to nie ma nic wspólnego z tym, co zamierzam zrobić z tą rolą

The Social Reckoning - fabuła, premiera, reżyseria

Sequel nazywa się The Social Reckoning. Akcja kontynuacji rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Fabuła koncentruje się na dwóch postaciach, inżynierce Frances Haugen i dziennikarzu Jeffie Horwitzu, którzy wspólnymi siłami spróbują odkryć największe sekrety Facebooka. W te role wcielą się kolejno Mikey Madison i Jeremy Allen White. 

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Aaron Sorkin. Premiera filmu jest zaplanowana na 9 października 2026 roku. Pierwsza część The Social Network zdobyła aż osiem nominacji do Oscara, z czego wróciła z trzema statuetkami do domu. Możemy się więc domyślać, że wiele osób czeka na sequel. Jesteście w tym gronie?

Źródło: The Hollywood Reproter

Paulina Guz
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

