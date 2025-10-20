The Social Network - następca Eisenberga nie chciał rady. Zrobi coś nowego z rolą Zuckerberga
Jeremy Strong zagra Mark Zuckerberga w sequelu The Social Network. To miliarder i twórca popularnej platformy Facebook. Wcześniej w tę rolę wcielał Jesse Eisenberg. Czego możemy się spodziewać po tej zmianie?
Jeremy Strong zdradził w rozmowie z The Hollywood Reporter, że sequel The Social Network ma jeden z najlepszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytał w życiu. A to duży komplement z ust gwiazdy Sukcesji, czyli popularnego serialu, który zdobył szereg statuetek Emmy i Złotych Globów.
Jeśli chodzi o samą rolę Marka Zuckerberga, aktor zdradził:
Na pytanie, czy on i Jesse Eisenberg rozmawiali w sprawie filmu — Eisenberg za rolę Marka Zuckerberga był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy, więc z pewnością postawił wysoko poprzeczkę — Jeremy Strong odpowiedział wprost, że nie.
The Social Reckoning - fabuła, premiera, reżyseria
Sequel nazywa się The Social Reckoning. Akcja kontynuacji rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Fabuła koncentruje się na dwóch postaciach, inżynierce Frances Haugen i dziennikarzu Jeffie Horwitzu, którzy wspólnymi siłami spróbują odkryć największe sekrety Facebooka. W te role wcielą się kolejno Mikey Madison i Jeremy Allen White.
Za reżyserię i scenariusz odpowiada Aaron Sorkin. Premiera filmu jest zaplanowana na 9 października 2026 roku. Pierwsza część The Social Network zdobyła aż osiem nominacji do Oscara, z czego wróciła z trzema statuetkami do domu. Możemy się więc domyślać, że wiele osób czeka na sequel. Jesteście w tym gronie?
Źródło: The Hollywood Reproter
