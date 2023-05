Ród smoka - wielki spoiler na planie 2. sezonu? To sugestia kluczowej śmierci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Od początku kwietnia trwają prace nad 2. sezonem serialu Ród smoka. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że do obsady produkcji dołączyli Gayle Rankin (w roli Alys Rivers), Simon Russell Beale (ser Simon Strong), Freddie Foxx (ser Gwayne Hightower) i Abubakar Salim (Alyn z Hull). Teraz jednak z planu hitu HBO dociera do nas nowa, spoilerowa informacja: w kolejnej odsłonie serii na ekranie najprawdopodobniej śmierć poniesie smoczyca Meleys, ta sama, na której Rhaenys Targaryen w 1. sezonie nieoczekiwanie pojawiła się w trakcie koronacji króla Aegona II, zabijając wielu uczestników wydarzenia.

Nowe zdjęcie z planu serialu pokazuje bowiem, jak rycerze ciągną przez Królewską Przystań przykryty niebieskim materiałem model, nadziany w dodatku kilkoma włóczniami. Spójrzcie sami:

Outside_Slide_3218/Reddit

Amerykańskie portale popkulturowe nie mają wątpliwości, że model za pomocą efektów specjalnych zostanie cyfrowo zastąpiony przez głowę smoka. Tym samym powyższe zdjęcie może pochodzić ze znanej z książki Ogień i krew sekwencji ukazującej konsekwencje bitwy pod Gawronim Gniazdem. Rezydujący tu ród Staunton został zaatakowany przez królewskie siły pod wodzą nowego namiestnika, ser Cristona Cole'a. Na prośbę o pomoc zareagowała właśnie księżniczka Rhaenys, która przybyła na miejsce walki na Meleys.

Żołnierze ser Cristona próbowali zabić smoczycę przy pomocy skorpionów, długich łuków i kusz. Koniec końców do bitwy przyłączyły się inne bestie, Sunfyre i Vhagar, należące odpowiednio do króla Aegona II i księcia Aemonda. W starciu z nimi Meleys nie miała większych szans - jej ciało zostało spalone i rozszarpane, a sama śmierć stworzenia nastąpiła w wyniku upadku z dużej wysokości. Głowę smoczycy zabrano jednak później do Królewskiej Przystani, co doprowadziło do wielkiego chaosu w mieście i masowej ucieczki jego przerażonych mieszkańców.

