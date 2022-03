Jestem legendą 2 - będzie kontynuacja! Są informacje i obsada!

fot. Warner Bros.

Warner Bros. po latach spekulacji. plotek i nadziei fanów ogłasza Jestem legendą 2. Will Smith powróci w głównej roli i będzie również producentem. W obsadzie będzie towarzyszyć mu Michael B. Jordan. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Pierwowzór był inspirowany książką Richarda Mathesona.

Akiva Goldsman, scenarzysta Jestem legendą z 2007 roku, napisze scenariusz kontynuacji. Według deadline te trzy osoby już podpisały swoje kontrakty. Na obecną chwilę nie ma reżysera i nie wiadomo, czy Francis Lawrence, twórca jedynki, powróci za kamerą.

W ekipie producentów są także Jordan, Elizabeth Raposo, Jon Mone, Ryan Shimazaki, James Lassiter, Goldsman i Greg Lessans.

Przypomnijmy, że Jestem legendą było wielkim hitem komercyjnym i zebrało dobre opinie widzów. Film osiągnął 585,4 mln dolarów ze sprzedaży biletów do kin z całego świata.

Jest to powrót Willa Smitha do kina wysokobudżetowego po porażce z filmem Bliźniak. Jest to dobry rok dla aktora, który ma też nominację do Oscara za uniwersalnie chwaloną rolę w filmie King Richard: Zwycięska rodzina. Jordan obecnie jako aktor i reżyser pracuje na planie Creeda 3.

