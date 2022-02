Legion Samobójców - Will Smith wspiera akcję #ReleaseTheAyerCut

fot. Warner

Legion samobójców w reżyserii Davida Ayera miał premierę w 2016 roku. Niedługo potem ujawniono, że wersja wydana przez Warner Bros. była efektem ingerencji studia, co doprowadziło wielu fanów do wystosowania apelu #ReleaseTheAyerCut. O ile w przypadku Ligii Sprawiedliwości Zacka Snydera było to skuteczne, o tyle Legionowi Samobójców nie przyniosło to żadnego rezultatu.

Temat wersji reżyserskiej trochę ucichł, ale teraz fanów tego pomysłu ucieszyło wsparcie dla projektu od Willa Smitha, który w produkcji wcielał się w postać Deadshota. Aktor zapytany został o kampanię prowadzoną przez fanów i wyraził się na ten temat bardzo entuzjastycznie. Powiedział, że kocha ten świat i uwielbia obie wersję, dlatego bardzo by chciał, żeby ujrzała światło dzienne również wersja Ayera. Poniżej możecie odsłuchać jego wypowiedzi:

https://twitter.com/Variety/status/1491639723592323072

Wydaje się jednak, że nawet wsparcie dużych nazwisk i aktorów związanych z projektem nie przyspieszy wydania wersji reżyserskiej Ayera. Nowa wersja w reżyserii Jamesa Gunna Legion samobójców: The Suicide Squad nie osiągnął bowiem zadowalającego wyniku finansowego.

