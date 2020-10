Jeszcze jest czas - film Viggo Mortensena otworzy festiwal Camerimage 2020. Aktor przyjedzie do Polski!

materiały prasowe

Przed nami już 28. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. Jest to jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych sztuce operatorów. Gospodarzem wydarzenia jest miasto Toruń, a w tym roku otworzy je film Jeszcze jest czas (Falling wyreżyserowany przez Viggo Mortensena. Aktor jest też autorem scenariusza i odtwórcą głównej roli. Gwiazdor pojawi się w Toruniu wraz z autorem zdjęć do filmu, Marcelem Zyskindem. Publiczność podczas EnergaCamerimage będzie mogła spotkać się z artystą i zaliczyć pokaz filmu w CKK Jordanki (odbędzie się on w ramach głównego konkursu Camerimage; to pierwsza nominacja Zyskinda do Złotej Żaby festiwalu). Gala otwarcia odbędzie się 14 listopada. Mortensen pojawi się też na oficjalnej premierze filmu w Warszawie (20 listopada), gdzie uświetni swoją obecnością specjalny pokaz w warszawskiej Kinotece.

Obraz opowiada o Willisie, konserwatywnym farmerze, który przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać ze swoim synem Johnem i jego rodziną. Czy ojciec i syn, których od lat dzieli wszystko, będą potrafili porozumieć się i zaakceptować dzielące ich różnice?

Poniżej zobaczycie zwiastun filmu: