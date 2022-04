Jim Carrey - powrót do Ace Ventura możliwy? Aktor odpowiada

fot. materiały promocyjne

Hollywood uwielbia powracać do kultowych postaci i filmów. Czasem wychodzi genialnie, ale o wiele częściej spotykamy się z próbą zarobienia na nostalgii.

Jim Carrey zagrał ponownie na przykład Lloyda Christmasa w Głupim i głupszym bardziej. Ale co z jego sławną rolą w Ace Ventura, które było hitem na swoje czasy? Aktor w rozmowie z E! News został spytany o powrót do Pet Detective i jego odpowiedź może was zaskoczyć.

Z odpowiedzi Jima Carrey'a wynika, że chyba jedynie Christopher Nolan mógłby go do tego przekonać.

Myślę że skoro minęło tyle lat, to dopóki jakaś genialna osoba, reżyser czy artysta, nie pojawi się z zupełnie nowym podejściem, to wiesz. Jeśli Chris Nolan przyszedłby do mnie i powiedział, że "chce urzeczywistnić Ace Venturę i zrobić coś interesującego", to wtedy mógłbym posłuchać. Ale w większości przypadków po pewnym czasie nie ma w twoim ciele pojedynczej komórki, która byłaby wciąż tamtą osobą, więc kończysz naśladując to, co robiłeś w dawnych czasach i brakuje oryginalnej inspiracji.

Chcielibyście zobaczyć ponownie Jima Carrey'a w Ace Ventura?