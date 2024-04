Tak wygląda nowy Kapitan Ameryka. Zdjęcie kostiumu z filmu MCU

fot. materiały prasowe

Reklama

Do tej pory widzieliśmy jedynie fragmenty kostiumu Sama Wilsona, czyli tytułowego bohatera superprodukcji Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Nowe zdjęcie Kapitana Ameryki i Falcona z filmu zostanie wykorzystane przez McDonalda do promocji związanej z nadchodzącą produkcją MCU. Jak to jednak bywa, tego typu rzeczy szybko wyciekają do sieci.

Kapitan Ameryka 4 - zdjęcie

Zobaczcie sami, jak prezentuje się nowy kostium Kapitana Ameryki, który znacznie się różni od tego, który nosił w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Obok tego jest zdjęcie nowych zabawek - wśród postaci ponownie Czerwony Hulk.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1785203931968360604

https://twitter.com/austin_medz/status/1784887600148324707

Kapitan Ameryka 4 - co wiemy?

Kevin Feige, szef Marvel Studios i MCU, opóźnił premiery wszystkich superprodukcji studia na 2025 roku poza Deadpool & Wolverine. Wszystko po to, by je naprawić, dopracować i zadbać o ich jakość. Niedługo mają rozpocząć się dokrętki do Kapitana Ameryki 4. Za scenariusz nowych scen odpowiada Matthew Orton. Malcolm Spellman i Dalan Musson napisali oryginalny tekst. Julius Onah wyreżyserował.

W obsadzie są Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas oraz Liv Tyler.