Seria Bad Boys doczekała się na ten moment czterech części, ale sukcesy finansowe i krytyczne ostatnich dwóch mogą sprawić, że kolejne pojawią się na horyzoncie. Główne skrzypce gra oczywiście duet, na który składa się Will Smith i Martin Lawrence, ale poza nimi jeszcze jedna postać pojawiła się we wszystkich dotychczasowych filmach. Chodzi oczywiście o Conrada Howarda, kapitana policji, w którego wciela się Joe Pantoliano. Mimo tego, że ten bohater zmarł w 3. części serii, to pojawił się w Bad Boys: Ride or Die w ramach wizji. Okazuje się, że za powrotem aktora do roli stał Will Smith.

Joe Pantoliano o powrocie do Bad Boys 4

Zapytany o to, czy poczuł wrażenie domknięcia pewnej historii w związku z udziałem w 4. części, Pantoliano odpowiedział żartobliwie:

Po prostu dostałem dodatkową kasę. Myślę, że publiczność była zawiedziona tym, że go zabito, więc znaleźli sposób na przywrócenie go do historii.

Opowiedział też o tym, że to Will Smith stał za jego powrotem do serii:

Will miał z tym wiele wspólnego. "Musimy znaleźć sposób na przywrócenie kapitana." Byłem bardzo wdzięczny, że to się stało. Nie miałem z nim bezpośredniego kontaktu, ale dostawałem telefony od producenta. Dzwonił do mnie i mówił: "Słuchaj, teraz zrobimy coś takiego."