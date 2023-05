Joel Edgerton: większość swojej kariery zawdzięczam George'owi Lucasowi

materiały prasowe

Joel Edgerton po raz pierwszy zagrał wuja Luke'a Skywalkera, Owena Larsa w 2002 roku w filmie Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów. Następnie powtórzył tę rolę w serialu Obi-Wan Kenobi. Aktor przyznał w jednym z wywiadów, że tamto widowisko i twórca Gwiezdnych Wojen, George Lucas w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju jego kariery.

W rozmowie z NME powiedział, że wiele mu zawdzięcza i jest mu bardzo wdzięczny, że dał mu wtedy to aktorskie zadanie.

To pozwoliło wszystkim w L.A. zauważyć moją osobę, powitać mnie i pomyśleć, że "och, on jest w Gwiezdnych Wojnach. Dajmy mu okazję na przesłuchania do innych rzeczy".

Choć zaznaczył, że wiele zawdzięcza Lucasowi, wcale nie był od razu tak zdeterminowany, aby powtórzyć rolę w serialu Disney+. Przyznał, że nie palił się do powtarzania rzeczy, które robił tyle lat temu. Dodał też, że zawsze żartował na temat wujka Owena i nazywał go najnudniejszą postacią w historii Gwiezdnych Wojen. Ostatecznie jednak dostrzegł w tym okazję, aby dodać do tej postaci nieco więcej głębi. Chciał też i prosił o to scenarzystów, aby Owen miał chociaż jedną scenę, w której będzie mógł pokazać swoją odwagę.

materiały prasowe

Miałem jedno zastrzeżenie do nich. "Wiem, co planujecie z historią i macie swoją wizję tego, jak ma się rozwijać, ale nie proszę o więcej czasu ekranowego. Chcę tylko zrobić coś fajnego. Czy mogę mieć chociaż jedną walkę? Czy mogę podwinąć rękawy i wdać się w chociaż jedną bójkę?"

Scenarzyści doprowadzili do tego momentu, a Owen stanął w konkury z Revą, graną przez Moses Ingram.