Reality - niepokojący zwiastun HBO. Wielka transformacja Sydney Sweeney

Fot. HBO

Opublikowano zwiastun Reality. To nowy film dokumentalny HBO w reżyserii Tiny Satter. Sydney Sweeney, znana wielu widzom jako Cassie z Euforii, zagra w nim główną rolę.

Aktorka wcieli się w Reality Winner, byłą agentkę wywiadu i żołnierkę amerykańskich sił powietrznych, która odkryła dowody na ingerencję Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Kobieta podzieliła się swoim odkryciem z mediami, za co została aresztowana i trafiła do więzienia.

Reality - niepokojący zwiastun

Jak zapowiedziała Sydney Sweeney w rozmowie z THR:

Myślę, że film w wyjątkowy sposób próbuje opowiedzieć historię Reality, pokazać ją w emocjonalny i ludzki sposób. Mam nadzieję, że zamiast sprowadzać ją do nagłówka [...], zaoferuje wgląd na to, że przez co ta kobieta przeszła tego dnia i co mogło ją skłonić do podjęcia takiej decyzji.

Reality pojawi się w serwisie Max 29 maja 2023 roku, jednak oficjalna premiera odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

