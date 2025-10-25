Star Wars czy Star Trek - John Boyega wybiera. Zobaczymy go kiedyś w Gwiezdnej Flocie?

fot. Disney

John Boyega nie miał łatwego życia, gdy był jeszcze twarzą Trylogii Sequeli Gwiezdnych Wojen od Disneya. Aktor mierzył się najpierw z rasistowskimi atakami, a potem czuł się niesprawiedliwie potraktowany przez reżyserów projektów, w których brał udział - jego Finn tracił na znaczeniu z filmu na film, a odtwórca roli i spora rzesza fanów liczyli na to, że będzie miał okazję na dzierżenie miecza świetlnego, co poza krótkimi wyjątkami nie miało miejsca. Aktor niedawno pojawił się na Dragon Con, a tam zadano mu proste pytanie - Gwiezdne Wojny czy Star Trek?

Jestem staro-szkolnym fanem Gwiezdnych Wojen i jeśli kiedyś spotkałeś mnie na żywo, to wspominałem, że nie lubię Star Treka. Fani Star Treka lubią o wszystkim rozmawiać. Fani Star Wars są dużo bardziej aktywni. W fandomie Gwiezdnych Wojen jest wiele wojen.

Przyznał jednak, że jest jedna rzecz, którą Star Trek robi lepiej:

Star Trek daje ci czas na to, żeby przemyśleć te dyskusje. To coś, z czego Gwiezdne Wojny mogłyby czerpać inspiracje. Co do mojego pojawienia się w projekcie ze Star Treka - muszę być wierny swojej drużynie. Zawsze wolałem miecze świetlne.

