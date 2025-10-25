Przeczytaj w weekend
Star Wars czy Star Trek - John Boyega wybiera. Zobaczymy go kiedyś w Gwiezdnej Flocie?

John Boyega miał na pieńku z Disneyem i jego przygoda w świecie Star Wars nie była w pełni udana. Co zatem wybrał, gdy zapytano go o dwie największe franczyzy przygodowego science fiction? Jest szansa na zobaczenie aktora u konkurencji?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  star trek 
john boyega gwiezdne wojny
John Boyega jako Finn fot. Disney
John Boyega nie miał łatwego życia, gdy był jeszcze twarzą Trylogii Sequeli Gwiezdnych Wojen od Disneya. Aktor mierzył się najpierw z rasistowskimi atakami, a potem czuł się niesprawiedliwie potraktowany przez reżyserów projektów, w których brał udział - jego Finn tracił na znaczeniu z filmu na film, a odtwórca roli i spora rzesza fanów liczyli na to, że będzie miał okazję na dzierżenie miecza świetlnego, co poza krótkimi wyjątkami nie miało miejsca. Aktor niedawno pojawił się na Dragon Con, a tam zadano mu proste pytanie - Gwiezdne Wojny czy Star Trek?

Gwiezdne Wojny - coraz większe kontrowersje wokół filmu o Kylo Renie. Reżyser dolewa oliwy do ognia!

Jestem staro-szkolnym fanem Gwiezdnych Wojen i jeśli kiedyś spotkałeś mnie na żywo, to wspominałem, że nie lubię Star Treka. Fani Star Treka lubią o wszystkim rozmawiać. Fani Star Wars są dużo bardziej aktywni. W fandomie Gwiezdnych Wojen jest wiele wojen.

Przyznał jednak, że jest jedna rzecz, którą Star Trek robi lepiej:

Star Trek daje ci czas na to, żeby przemyśleć te dyskusje. To coś, z czego Gwiezdne Wojny mogłyby czerpać inspiracje. Co do mojego pojawienia się w projekcie ze Star Treka - muszę być wierny swojej drużynie. Zawsze wolałem miecze świetlne.

Najlepsze walki na miecze świetlne ze Star Wars

15. Obi-Wan Kenobi vs. Generał Grevious (Gwiezdne Wojny: Zemsta Sithów)

arrow-left
15. Obi-Wan Kenobi vs. Generał Grevious (Gwiezdne Wojny: Zemsta Sithów)
Źródło: fot. Lucasfilm Ltd.
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  star trek 
john boyega gwiezdne wojny
