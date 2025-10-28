Body horror Substancja zdobył 5 nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu oraz reżysera (Coralie Fargeat). Ponadto Demi Moore była chwalona za swoją rolę, co zaowocowało również nominacją. Ostatecznie produkcja zdobył jedną statuetkę za najlepszą charakteryzację i fryzury.
Johnowi Carpenterowi nie spodobała się Substancja
Film ma 89% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 76% pozytywnych ocen od widzów. To wysokie wyniki, ale nie każdemu spodobała się ta produkcja. Jedną z takich osób jest John Carpenter, reżyser takich horrorów, jak Coś, Mgła czy Halloween. Podczas niedawnego fan expo między twórcą, a dziennikarzem nastąpiła taka wymiana zdań:
- Carpenter: Co sądzisz o Substancji?
- Dziennikarz: Uwielbiam to.
- Carpenter: Naprawdę? No dobrze. No cóż, ja nie.
- Dziennikarz: Co ci się w nim nie podobało?
- Carpenter: Co mi się w nim podobało? NIC.
- Dziennikarz: Co ci się w nim nie podobało?
- Carpenter: Wszystko.
Reżyserka i scenarzystka Substancji, Coralie Fargeat, prawdopodobnie poczułaby się rozczarowana tym komentarzem Carpentera. W wywiadach wielokrotnie wymieniała jego dzieła jako inspirację dla filmu. Mówiła, że Coś wywarło na nią wielki wpływ. Wspominała też o ścieżkach dźwiękowych z filmów Carpentera, które zmieniły jej życie.
