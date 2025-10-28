fot. Working Title Films // A Good Story // Blacksmith

Body horror Substancja zdobył 5 nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu oraz reżysera (Coralie Fargeat). Ponadto Demi Moore była chwalona za swoją rolę, co zaowocowało również nominacją. Ostatecznie produkcja zdobył jedną statuetkę za najlepszą charakteryzację i fryzury.

Johnowi Carpenterowi nie spodobała się Substancja

Film ma 89% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 76% pozytywnych ocen od widzów. To wysokie wyniki, ale nie każdemu spodobała się ta produkcja. Jedną z takich osób jest John Carpenter, reżyser takich horrorów, jak Coś, Mgła czy Halloween. Podczas niedawnego fan expo między twórcą, a dziennikarzem nastąpiła taka wymiana zdań:

Carpenter: Co sądzisz o Substancji?

Dziennikarz: Uwielbiam to.

Carpenter: Naprawdę? No dobrze. No cóż, ja nie.

Dziennikarz: Co ci się w nim nie podobało?

Carpenter: Co mi się w nim podobało? NIC.

Dziennikarz: Co ci się w nim nie podobało?

Carpenter: Wszystko.

Reżyserka i scenarzystka Substancji, Coralie Fargeat, prawdopodobnie poczułaby się rozczarowana tym komentarzem Carpentera. W wywiadach wielokrotnie wymieniała jego dzieła jako inspirację dla filmu. Mówiła, że Coś wywarło na nią wielki wpływ. Wspominała też o ścieżkach dźwiękowych z filmów Carpentera, które zmieniły jej życie.

