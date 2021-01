John Wick 4 - aktorzy wejdą na plan jeszcze w 2021 roku? To możliwe

materiały prasowe

John Wick 4 to jeden z tych filmów, które w związku z pandemią koronawirusa zostały opóźnione. Lionsgate odpowiedzialne za produkcję kolejnych części kilkakrotnie zmieniało plany i terminy w stosunku do zapowiedzianych filmów John Wick 4 i John Wick 5. W mediach pojawiły się informacje, jakoby studio zamierzało nakręcić obie kontynuacje równocześnie. I chociaż te plany mogą nie dojść do skutku, to dla fanów serii z Keanu Reevesem mamy dobrą wiadomość. Zgodnie z tym, co w jednym z ostatnich wywiadów powiedział Ian McShane, odtwórca jednej z ról, jest spora szansa, że aktorzy wejdą na plan jeszcze w tym roku.

Keanu Reeves i ja wymieniliśmy noworoczne życzenia. "Obyśmy spotkali się jeszcze w tym roku" - powiedzieliśmy sobie. Wiem, że scenariusz jest w trakcie pisania i scenarzyści mają zamiar skończyć go w tym roku. Zapowiadano, że John Wick 4 i John Wick 5 powstaną razem, ale kto wie. Studia zapowiadają różne rzeczy. Tak czy inaczej w tym roku starujemy z filmem John Wick 4 - powiedział Ian McShane.

Premiera filmu John Wick 4 jest aktualnie przewidziana na 27 maja 2022. Nie można jednak wykluczyć, że zostanie przesunięta. Data premiery produkcji John Wick 5 nie została jeszcze ustalona.