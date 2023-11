John Wick - reżyser o postaci na nowy serial. W planach też anime

fot. materiały prasowe

Reklama

The Continental był pierwszym serialem w świecie Johna Wicka, ,ale jego odbiór był dość mieszany. Historia rozgrywała się przed wydarzeniami z filmów. Chad Stahelski ma jednak plany na kolejne seriale i rozwój uniwersum Johna Wicka.

John Wick - seriale

W rozmowie z ThePlaylist przestrzega, że rozbudowując uniwersum trzeba uważać, by nie pokazać za dużo, bo łatwo popaść w stereotypy i klisze. Dlatego nie sądzi, by na ten moment chcieli ujawniać szefów High Table. Podkreśla, że nigdy nie pokażą całej śmietanki dowódców, a jedynie ich reprezentantów, jak do tej pory.

Ujawnia, że Lionsgate dało im zielone światło na kolejne seriale. Pomimo wszystko będzie chciał w jednym z nich trochę rozwinąć temat High Table. A tak to kogo chciałby zobaczyć? Myśli tutaj o postaciach z Johna Wicka 4 - osobach granych przez Donniego Yena, Rinę Sawayamę i Shamiera Andersona. Serial ma potencjał, by dać takim bohaterom czas na rozwój i pokazanie ich historii.

Zobacz także:

Filmowiec zdradził też, że wśród planowanych projektów jest też serial anime. Osobiście jest wielkim fanem anime. Dlatego nie może się doczekać, by rozpisać świetne historie na anime, bo ten format pozwala im osiągnąć coś innego, niż w aktorskim serialu. Obiecuje jednak, że nadal to będzie ich styl w kontekście budowy świata i akcji.

Twórca Johna Wicka przyznaje, że z uwagi na prace przy Johnie Wicku 4, nie brał aktywnego udziału w tworzeniu The Continental. Był jedynie konsultantem na początku, gdy zbierali ekipę kreatywną, która miała go zrobić. Dlatego on i jego ekipa kaskaderów niewiele przy tym robili. Jest to jeden z powodów, dla których teraz chce stworzyć sam serial w świecie Johna Wicka.

John Wick 5 powstanie

Joe Drake z Lionsgate potwierdził, że trwają prace nad wieloma spin-offami, czyli wspomnianymi przez Stahelskiego serialami oraz, że tworzony jest scenariusz Johna Wicka 5. Żadnych dodatkowych informacji nie ujawnił.