John Wick 5 - nowe informacje. Producent twierdzi, że taki film w końcu powstanie

Są nowe informacje na temat Johna Wicka 5. Producent Basil Iwanyk w ekskluzywnej rozmowie z portalem Screen Rant zdradził, że jest pewien tego, iż taki film kiedyś powstanie. Nie spieszy się jednak z tym, by zacząć nad nim pracę. Co więcej, jego zdaniem, jeśli stworzą kolejny film, to będzie to całkowicie nowa historia, a niekoniecznie kontynuacja poprzednich czterech części.

John Wick 5 - nowe informacje

Jak twierdzi Basil Iwanyk:

[...] Jeśli będzie kolejny John Wick - a wierzę, że będzie, choć nie wiemy jeszcze, co to będzie, to wierzę, że coś takiego powstanie - to będzie to całkowicie nowa książka. Skoro poprzednie filmy były czterema rozdziałami, to w tej metaforze kolejny John Wick będzie nową książką, a nie czymś, co będzie rozgrywało się na przykład sześć miesięcy po zakończeniu 4. części

Producent dodał, że wciąż nie wie, jakby miał wyglądać potencjalny John Wick 5. Ale nie może się doczekać pracy nad nim, ponieważ jego zdaniem ten proces jest najprzyjemniejszą częścią pracy nad filmem.

Jeśli chodzi o franczyzę Johna Wicka, to warto przypomnieć też, że w drodze jest spin-off Balerina.

