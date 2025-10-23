Reklama
Kolejna wersja Opowieści Wigilijnej w drodze. Kto wcieli się w Scrooge'a?

Paramount zajmie się produkcją nowej aktorskiej wersji Opowieści wigilijnej. Tym razem w roli Scrooge'a zobaczymy niespodziewanego aktora.
Tomasz Hudyga
Tagi:  opowieść wigilijna 
Paramount finalizuje negocjacje przy produkcji filmu Ebenezer: A Christmas Carol, w którym w roli głównej wystąpi Johnny Depp, a reżyserią zajmie się Ti West. Do obsady dołączyła również Andrea Riseborough, a premierę zaplanowano na 13 listopada 2026 roku. Scenariusz napisał Nathaniel Halpern, a producentką projektu jest Emma Watts.

Klasyczna powieść Charlesa Dickensa, znana z licznych adaptacji, opowiada historię skąpego starca odwiedzanego przez ducha zmarłego wspólnika oraz duchy Bożego Narodzenia – Przeszłego, Teraźniejszego i Przyszłego. To już drugi w tym roku projekt filmowy oparty na „Opowieści wigilijnej” – wcześniej Warner Bros. ogłosiło adaptację Roberta Eggersa z Willemem Dafoe w roli Scrooge’a.

Nowa wersja ma przedstawiać mrożącą krew w żyłach opowieść duchów w klimatycznym Londynie Dickensa, śledząc klasyczną nadprzyrodzoną podróż bohatera przez jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w walce o drugą szansę. Produkcją wykonawczą zajmą się Stephen Deuters i Jason Forman.

Dla Deppa to jedna z większych ról od czasu wygranej w procesie o zniesławienie w 2022 roku. Od tego czasu przemysł filmowy powoli otwiera się ponownie dla aktora – niedawno zakończył zdjęcia do filmu „Day Drinker” dla Lionsgate, w którym wystąpił u boku Penélope Cruz. Rola Scrooge’a idealnie wpisuje się w jego dotychczasowy dorobek, w którym wielokrotnie kreował szalone i wyraziste postacie, od Kapitana Jacka Sparrowa po Willy’ego Wonka.

Źródło: deadline.com

