Zakończenie Jokera 2 miało być inne. To wideo z planu je zapowiadało

Każdy, kto oglądał Jokera 2, wie, jak wyglądało kontrowersyjne zakończenie. W nim Arthur Fleck zostaje zabity przez innego więźnia w Arkham. Okazuje się, że nakręcono trzy różne zakończenia, aby to prawdziwe nie wyciekło. Jedno z nich skupiało się na postaci Harley Quinn, granej przez Lady Gagę.

Alternatywne zakończenie Jokera 2

W jednym z tych zakończeń Arthur spotyka się z Lee Quinzel (Lady Gaga) na schodach znanych z pierwszej części. W tym momencie bohaterka na zawsze porzuca swoją tożsamość jako Lee, w pełni stając się Harley Quinn. Zabija Arthura, po czym tańczy i śpiewa na schodach, zanim nie przybywa policja, by ją aresztować.

To właśnie widzimy na poniższym wideo z planu, które po wielu miesiącach powróciło do sieci. Teraz jednak, dzięki zakulisowym informacjom, znamy kontekst tego, co widzimy. Według różnych źródeł to miało być oryginalne zakończenie Jokera 2, ale z niejasnych przyczyn postanowiono je zmienić na to, co ostatecznie zobaczyliśmy na ekranach kin.

Joker 2 zbiera coraz gorsze oceny, a wyniki w box office są o wiele niższe niż prognozowano. W niedzielę wieczorem poznamy wyniki globalnego otwarcia filmu.