Joker 2 nie jest filmem dla inceli. Zapomnijcie o komiksowej Harley Quinn

Todd Phillips, reżyser Jokera z 2019 roku oraz jego kontynuacji z Joaquinem Phoenixem i Lady Gagą, która ma się pojawić w kinach tego roku, udzielił wywiadu dla Variety, w którym podzielił się nowymi informacjami na temat swojej produkcji. Oto najciekawsze nowości, których można się dowiedzieć z jego wypowiedzi.

Joker 2 - jaka będzie nowa Harley Quinn?

Wielu fanów zastanawia się, jak na ekranie zostanie zaprezentowana Harley Quinn. To postać, która zadebiutowała w kreskówce z lat 90., a później brylowała też na panelach komiksów oraz wielkim ekranie, gdzie wcielała się w nią Margot Robbie. Jeśli ktoś liczy na wersję postaci podobną do komiksów lub poprzednich wcieleń, to może się mocno zawieść:

Wysoki głos, akcent, żucie gumy, cała ta pyskatość z komiksów - tego wszystkiego się pozbyliśmy. Chcieliśmy, żeby pasowała do świata naszego Gotham, które stworzyliśmy w pierwszym filmie.

Joker 2 - musical inny niż wszystkie

Od dawna wiadomo, że w nowym filmie Todda Phillipsa pojawią się wstawki musicalowe. Film nie jest traktowany jako pełnoprawny musical, o czym informowaliśmy już wcześniej, ale to nadal będzie istotna część produkcji. To, co odróżni Joker: Folie a deux od innych śpiewanych filmów, to fakt, że piosenki nie były wcześniej nagrywane. Phoenix i Gaga śpiewali je na żywo i wyłącznie w towarzystwie pianisty. Reżyser później próbował wszystko zmontować w jedną całość. Dla aktorów, co podkreśliła Gaga, ważne było też to, by postaci nie śpiewały idealnie:

Ani Arthur ani Lee nie są profesjonalnymi piosenkarzami i nie powinni brzmieć w ten sposób - mówi Gaga. To było dla mnie ważne, abyśmy nie wykonywali tych piosenek tak, jakby się to robiło w typowym musicalu. Nie chcieliśmy vibrato i pięknych dźwięków - dodał Phoenix.

Joker 2

Joker 2 - czy aktorzy wychodzili z ról?

I Lady Gaga i Joaquin Phoenix znani są z poważnego podchodzenia do swoich ról i wielkich poświęceń. Niektórzy mówią tu nawet o aktorstwie metodycznym, które jest przez część osób w branży krytykowane. Co na ten temat sądzi sam reżyser? Czy obie gwiazdy też trzymały się ról i nie wychodziły z nich po zakończeniu zdjęć danego dnia?

Nie wiem do końca, co to znaczy - przyznał się Phillips. - Czy on bierze to na poważnie? Czy ona bierze to na poważnie? Oczywiście, że tak. Ale nie zachowują się jak swoje postaci przez dobę. Powiedziałbym jednak, że ona robi więcej od niego. Jako reżyser jestem zobowiązany do tego, by doprowadzić ich do miejsca, w którym muszą się znaleźć.

Joker 2 - to nie jest film dla "inceli"

Reżyser odniósł się również do zarzutów o promowanie "inceli" i przemocy w 1. filmie.

W większości filmów wyciągają 42 różne bronie i zabijają setki ludzi. W moim filmie zginęło sześć osób. To, co robiłem, wydawało się tak prawdziwe. Ale czy nie o to chodzi? To nie jest coś dobrego, żeby pokazać prawdziwe skutki tego, jak działa broń? Z całą szczerością, ale nigdy wcześniej nie słyszałem o "incelach". Mój film z całą pewnością nie był dedykowany takiemu rodzajowi osoby.

Joker 2 - Donald Trump, Johnny Depp, Amber Heard

Todd Phillips o Donaldzie Trumpie, Johnnym Deppie i Amber Heard:

O Trumpie można myśleć, co się chce, ale dla tej części społeczeństwa, która go kocha, jest po prostu kolesiem, który mówi i robi co chce. Jest tym kim jest i ludzie na to odpowiadają. Wszystko jest skorumpowane. Spójrzcie na ostatnią debatę prezydencką: jest zegar odliczający czas, liczby jak na arenie gladiatorów. Albo weźmy sprawę Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Wszystko jest teraz traktowane jako rozrywka. Jest w tym coś smutnego i kłopotliwego.

Joker: Folie a deux - premierę wyznaczono na 4 października 2024 roku w kinach.