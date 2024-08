Joker 2 z animowaną wstawką rodem z Looney Tunes. Czy jest szansa na trzecią część?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W serwisie Variety pojawił się długi wywiad z Toddem Phillipsem, reżyserem Jokera 2. Twórca ujawnił kilka nowych, w tym zaskakujących szczegółów dotyczących kolejnego filmu o Księciu Zbrodni. Dowiadujemy się jaka kara grozi Arthurowi Fleckowi za jego zbrodnie, a także, w jaki sposób rozpocznie się druga część.

Joker 2 – reżyser komentuje krytykę dużego budżetu filmu

Phillips rozpoczął od skomentowania krytyki ze względu na dużo wyższy budżet Jokera 2, przyznając, że nie rozumie, dlaczego ludzie się tym tak przejmują:

Czytam te artykuły i wydaje mi się, że stoją po stronie międzynarodowych korporacji. Pytają: „Dlaczego to tyle kosztuje?”. Brzmią jak dyrektorzy studia. Czy ludzie nie powinni być szczęśliwi, że wyciągnęliśmy od wytwórni te pieniądze i przeznaczyliśmy je na zatrudnienie grupy ludzi, którzy następnie będą mogli wykarmić swoje rodziny?

Joker 2 – animowana scena rozpocznie film

Joker: Folie à Deux rozpocznie się w nietypowy sposób, a już w szczególności mając w pamięci poważną i ponurą pierwszą część. Na samym początku historii zostanie zaprezentowana kreskówka inspirowana Looney Tunes z Jokerem w głównej roli. Stworzył ją animator Sylvain Chomet, który pracował przy Trio z Belleville i Iluzjoniście. Będzie to element dłuższej sekwencji, która zacznie się od animacji, aby przejść przez sceny zamieszek w więzieniu, starciu na sali sądowej i kończąc na ujęciach z programu rozrywkowego, w którym Joaquin Phoenix i Lady Gaga wcielają się w parę zabójców, znanych jako Sonny i Cher.

Phillips przyznał, że jego celem podczas tworzenia filmu było wywołanie wśród widzów wrażenia, że nakręcili go szaleńcy. Chciał również podkreślić, że to więźniowie prowadzą azyl i to oni stanowią w nim władzę.

Akcja Joker: Folie à Deux rozpocznie się dwa lata po pierwszym filmie, kiedy to Arthur Fleck sądzony jest za swoje zbrodnie. Bohater zabił pięć osób, w tym prowadzącego talk show, w którego wcielił się Robert De Niro. Joker znajduje się na oddziale psychiatrycznym, gdzie czeka na wyrok, w którym grozi mu kara śmierci. To właśnie tam poznaje Harleen „Lee” Quinzel, która ma obsesję na jego punkcie.

Joker 2 – Todd Phillips nie postrzega filmu jako typowego musicalu

W pewnym momencie Arthur nie przyjmie kolejnej dawki leków i razem z Harley Quinn przeniosą się do fantastycznego świata, który przypomina musical. Wspólnie będą śpiewać znane piosenki, takie jak „Get Happy”, „For Once in My Life”, czy „That’s Life”, które oddają zmieniające się ich emocje. Phillips przyznał, że większość śpiewanych przez Joaquina i Lady Gagę piosenek, to tak naprawdę dialogi. Główny bohater nie wie, jakich słów użyć w danej sytuacji, dlatego komunikuje się ze światem za pomocą słów utworów.

Reżyser dodał, że nie chce, aby Joker 2 uważany był za typowy musical, ponieważ większość numerów muzycznych istnieje wyłącznie w wyobraźni bohaterów:

Po prostu nie chcę, żeby ludzie myśleli, że to coś jak In the Heights, gdzie pani w bodedze zaczyna śpiewać, reszta postaci wychodzi na ulicę, a policjanci tańczy gdzieś w tle. Z całym szacunkiem, bo uwielbiam In the Heights.

Joker 3 – czy powstanie?

Na sam koniec Todd Phillips odpowiedział, czy jest szansa na Jokera 3. Reżyser wprost przyznał, że cieszy się z możliwości opowiedzenia historii Arthura Flecka, ale dwa filmy zawierają już całą opowieść, którą twórcy chcieli przedstawić na ekranie. Tym samym Phillips dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru nakręcić Jokera 3. Zupełnie inaczej może to postrzegać Warner Bros, które po kasowym sukcesie filmu może naciskać na Joaquina Phoenixa i Lady Gagę, aby powrócili do swoich ról w jeszcze jednej kontynuacji.

Joker 2

Joker 2 - co wiemy o filmie?

O szczegółach samej fabuły niewiele wiadomo. Na pewno w centrum ma być miłość szaleńców z komiksów DC, czyli Jokera i Harley Quinn, którzy razem przebywają w zakładzie psychiatrycznym Arkham. Według reżysera Todda Phillipsa jest to film z elementami musicalu, ale sam nie chce go nazwać musicalem.

Oprócz Phoenixa i Lady Gagi w obsadzie znaleźli się Catherine Keener, Zazie Beetz, Harry Lawtey, Steve Coogan, Leigh Gill, Sharon Washington, Brendan Gleeson, Jacob Lofland oraz Ken Leung.

Joker: Folie a deux - premierę wyznaczono na 4 października 2024 roku w kinach.