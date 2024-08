Joker 2 na nowym plakacie. Arthur Fleck i Harley Quinn pochłonięci tańcem po swojej zbrodni

fot. materiały prasowe

Do sieci trafił nowy plakat z Jokera 2. To kolejny element kampanii promocyjnej tytułu, który już wkrótce wejdzie w ostatnią fazę, w której otrzymamy kolejny zwiastun. Na plakacie możemy zobaczyć dwójkę głównych postaci, czyli Artura Flecka granego przez Joaquina Phoenixa i Harley Quinn, w którą wciela się Lady Gaga. Bohaterowie tańczą ze sobą, patrząc sobie w oczy, a na ich twarzach zauważalna jest krew, sugerująca, że niedawno popełnili jakąś zbrodnię z udziałem ofiar. Na plakacie widzimy także hasło przewodnie, które wskazuje, że dla dwójki kryminalistów to cały świat będzie sceną.

Joker 2 - co wiemy o filmie?

O szczegółach samej fabuły niewiele wiadomo. Na pewno w centrum ma być miłość szaleńców z komiksów DC, czyli Jokera i Harley Quinn, którzy razem przebywają w zakładzie psychiatrycznym Arkham. Według reżysera Todda Phillipsa jest to film z elementami musicalu, ale sam nie chce go nazwać musicalem.

Oprócz Phoenixa i Lady Gagi w obsadzie znaleźli się Catherine Keener, Zazie Beetz, Harry Lawtey, Steve Coogan, Leigh Gill, Sharon Washington, Brendan Gleeson, Jacob Lofland oraz Ken Leung.

Joker: Folie a deux - premierę wyznaczono na 4 października 2024 roku w kinach.