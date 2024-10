Słowa reżysera Jokera 2 wywołały burzę. Powiedział, kim nie jest bohater

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Todd Phillips otwarcie powiedział w rozmowie z Entertainment Weekly, że Arthur Fleck nigdy nie był Jokerem. Słowa te wywołały gniew fanów komiksów DC oraz pierwszego filmu, którzy w mediach społecznościowych pytają: "To po co nazywać ten film Joker?!"

Arthur Fleck nie jest Jokerem

Kontrowersje wynikają z zakończenia filmu, w którym Arthur przyznaje, że Joker nie jest jego alternatywną osobowością i w ogóle nie istnieje. Reżyser wyjaśnia to następująco:

- Arthur zrozumiał, że świat jest zdeprawowany i nie da się go zmienić. Jedynym rozwiązaniem jest spalić wszystko. Kiedy zobaczył, jak strażnicy zabijają dziecko w szpitalu, uświadomił sobie, że przybranie postaci Jokera – poprzez makijaż i kostium - niczego nie zmienia. W pewnym sensie zaakceptował, że zawsze był tylko Arthurem Fleckiem, a rola Jokera została mu narzucona. Nie chce już udawać i pragnie być sobą.

W rozmowie z DC dodał takie słowa odnośnie obu filmów:

- Pomysł był taki, że on może nigdy nie być tym Jokerem. Może był tylko inspiracją dla tego prawdziwego.

Przez cały film postać Lee stara się przekonać Arthura, by w pełni przyjął tożsamość Jokera. Jednak jego decyzja wpłynęła na jej sposób postrzegania Flecka.

- Smutne jest to, że Arthur pozostaje sobą i nikomu na nim nie zależy. Lee zdaje sobie sprawę, że są w zupełnie innych miejscach, a on nigdy nie będzie tym, kim chciałaby, by był.

Phillips dodał również, że ostatnie spotkanie Arthura z Lee jest prawdziwe, a nie wyobrażone. Czy taka interpretacja reżysera Was przekonuje?