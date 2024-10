Dlaczego z Joker: Folie a deux wycięto scenę, gdzie Lady Gaga całuje kobietę? Reżyser tłumaczy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Joker: Folie a deux jest daleki od sukcesu. Równie daleko od znalezienia się w filmie było kilka scen, które w trakcie produkcji pojawiały się w sieci. Jedną z nich, którą fani powinni dobrze pamiętać, było nagranie z planu, kiedy to Lady Gaga wchodzi po schodach pośród protestującego tłumu, by na moment zatrzymać się przy jednej z kobiet i ją pocałować w usta. Wiele osób zastanawiało się, co to naprawdę oznacza i czy pocałowana przez Lee kobieta jest istotna, ale to ostatecznie okazało się nie mieć znaczenia, ponieważ ta wersja sceny nie znalazła się w filmie. Zamiast tego dostaliśmy sekwencję, w której postać Gagi śpiewa piosenkę i tańczy przed wejściem do budynku sądu.

Opowiedział o tym reżyser filmu, Todd Phillips:

Chciałem, żeby pojawiła się w tej scenie muzyka. Żeby ta oryginalna scena się wydarzyła, to potrzebne były dialogi. Gdyby tamta kobieta się odezwała, a Gaga zatrzymała i ją pocałowała, to przeszkadzałoby to muzyce.

Reżyser przyznał też, że Gaga zaimprowizowała ten pocałunek.

