Joker 2 - Lady Gaga negocjuje rolę Harley Quinn. Film będzie... musicalem!

fot. Wikimedia Commons/Nicole Alexander

Todd Phillips jakiś czas temu oficjalnie ogłosił, że powstanie Joker 2.Reżyser oraz współscenarzysta filmu opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie scenariusza sequela, które przy okazji zdradziło tytuł: Joker: Folie a deux. Francuski podtytuł odnosi się do medycznego terminu oznaczającego paranoję udzieloną. Jest to stan, w którym osoba blisko związana z chorym zaczyna traktować bezkrytycznie jego paranoicznie myśli. Już wtedy spekulowano, że w filmie prawdopodobnie pojawi się Harley Quinn. Teraz branżowe portale Variety i The Hollywood Reporter podają, że rolę tej postaci negocjuje Lady Gaga.

Są to wstępne negocjacje, które prowadzi popularna piosenkarka i aktorka. Co więcej, portal Variety donosi, że drugi Joker ma być musicalem! Widzimy, że reżyser, Todd Phillips zdecydował się na kolejne śmiałe posunięcie w swojej karierze, po tym jak pierwsza część zarobiła miliard dolarów oraz zdobyła dwa Oscary z dziewięciu nominacji. Na ten moment nie ma jeszcze pewności, że do roli powróci Joaquin Phoenix - umowa nie została bowiem jeszcze podpisana. Wszystkie inne szczegóły dotyczące Folie à Deux trzymane są w tajemnicy.

Przypomnijmy, że do tej pory najsłynniejszym wcieleniem Harley Quinn jest to portretowane przez Margot Robbie od Legionu Samobójców z 2016 roku.