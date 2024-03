Joker 2 jest musicalem! Przynajmniej 15 utworów - co konkretniej usłyszymy?

fot. materiały prasowe

Reklama

Portal Variety dotarł do informacji, które potwierdzają wcześniejsze pogłoski o Jokerze 2. Osoby, które miały okazję zobaczyć testowe pokazy filmu, opisują go jako jutebox musical. To oznacza, że usłyszymy przede wszystkim reinterpretacje znanych utworów, podobnie jak w przypadku Mamma Mia! czy Moulin Rouge!. Łącznie ma być przynajmniej 15 piosenek!

Jednym z utworów, który pojawi się w filmie, ma być That's Entertainment z musicalu Wszyscy na scenę z lat 50. Oprócz coverów, w filmie może pojawić się także jedna (lub dwie) oryginalne piosenki. Szczegóły dotyczące tego, kto napisze utwory i je zaśpiewa, są nieznane. Można jednak podejrzewać, że za ich wykonanie odpowiadałaby Lady Gaga, która wciela się w Harley Quinn. Przypomnijmy, że za ścieżkę dźwiękową odpowiada ceniona kompozytorka Hildur Guðnadóttir, która już wcześniej sugerowała, że produkcja będzie musicalem. Wówczas zaznaczała, że w filmie jest "dużo muzyki".

Joker 2

Joker 2 - co wiadomo o filmie?

Sequel Jokera skoncentruje się na skomplikowanej relacji tytułowego bohatera z Harley Quinn. Oprócz Phoenixa i Gagi, w filmie zobaczymy powtórnie Sophie Dumond w roli Zazie Beetz. Pojawią się również Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland i Harry Lawtey.

Niedawno Variety ujawniło, ile wyniósł budżet filmu. Sequel kosztował studio Warner Bros. około 200 milionów dolarów. To ponad trzykrotnie więcej niż koszt produkcji pierwszej części (60 mln).

Joker: Folie à Deux - premiera została zaplanowana na 2 października 2024 roku.