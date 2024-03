Joker 2 - pierwsze reakcje po pokazie testowym. "Bardzo ryzykowne, ale ch****nie genialne"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że odbyły się już pierwsze pokazy testowe Joker: Folie à Deux. Choć w takim przypadku widzowie nie mają do czynienia z ostateczną wersją, to i tak wydają się zachwyceni tym, co zobaczyli. Poniżej możecie zobaczyć przetłumaczone reakcje, które podsumowują nastroje po seansie. Zapowiada się na to, że Lady Gaga odegra znaczącą rolę w filmie.

Joker - hit na miliard dolarów

Przypominamy, że Joker zadebiutował w 2019 roku. Film zarobił nieco ponad miliard dolarów w box office, co jest świetnym wynikiem, szczególnie jak na kategorię R, która znacznie zawęża grono odbiorców. Krytycy i widzowie chwalili między innymi występ Todda Phillipsa jako Jokera i napiętą jak struna atmosferę.

Nic dziwnego, że kontynuacja wzbudza ogromne zainteresowanie. Szczególnie, że podjęto kilka śmiałych wyborów. Po pierwsze, Joker: Folie à Deux będzie musicalem, a po drugie, w rolę kultowej Harley Quinn wcieli się ikona muzyki pop, czyli Lady Gaga. Oba te fakty wzbudziły swego czasu ogromne emocje wśród internautach.

Joker 2

Joker 2 - pierwsze reakcje po pokazie testowym

Film jest niezwykle krwawy, chaotyczny, agresywny, surrealistyczny, ale w jakiś sposób wierny swojej istocie. Gaga i Joaquin są na tym samym poziomie, jeśli chodzi o aktorstwo.

Aspekt musicalowy nie został przedstawiony w konwencjonalny sposób. Oczywiście, bohaterowie śpiewają, ale działa to inaczej niż zazwyczaj. Bardzo ryzykowne, ale ch****nie genialne.

Ogólnie rzecz biorąc, film stara się znaleźć złoty środek, by zachwycić zarówno krytyków, jak i pozostałych widzów.

Kolejne reakcje pochodzą z bardziej szczegółowego raportu JoBlo.com, opartego na doniesieniach GoldDerby. Po raz kolejny padły określenia "surrealistyczny" i "chaotyczny", ale także "polityczny". Nie ma być to jednak coś w stylu snu/halucynacji bohatera.

Uspokojono także fanów, że Lady Gaga nie została zepchnięta do mało znaczącej, drugoplanowej roli:

Gaga jest rzeczywiście równa Phoenixowi, a nawet jest bardziej w centrum.

Jej występ został określony jako "transformacyjny" i "sensacyjny”.

Co ciekawe, według tego raportu, Joker nie nazywa jej Harley, ale podobnym przezwiskiem. Obie postacie miałyby też śpiewać zarówno solo, jak i w duecie. Piosenki mają być mieszaniną nowych i starych utworów, a ten podział ma niejako rozdzielać film na dwie części.

W filmie pojawiają się znane postacie. Niektóre zmieniają lore, ponieważ to samodzielne filmy, który nie należy do pewnych pozostałych elementów franczyzy DC.

To rodzi pytania, jakie znane postacie DC pojawią się w Folie à Deux. Choć fani na pewno ucieszyliby się na widok Batmana, odwiecznego wroga Jokera, to są raczej małe szanse na cameo Mrocznego Rycerza. Co myślicie?

Joker: Folie à Deux - premiera 2 października 2024 roku.