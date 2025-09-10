Joker już działa w DCU? Nowa wskazówka z planu Clayface'a

fot. DC Comics

Reklama

Kolejne zdjęcia z planu Clayface'a, horroru dziejącego się w ramach uniwersum DCU, dają pewien pogląd na to, czego można się spodziewać po Gotham w świecie, który w wersji aktorskiej zapoczątkował Superman z 2025 roku. Do tej pory widzieliśmy głównie zdjęcia członków obsady w trakcie konkretnych, niewiele mówiących scen, ale też kilka sugestii względem budowy świata przedstawionego. Na zdjęciach dało się wypatrzeć miejsca związane w komiksach z takimi postaciami jak Black Canary czy Zatanna. Teraz zaś bezpośrednio nawiązano do najbardziej ikonicznego przeciwnika Batmana w historii komiksów.

Złoczyńca w Supergirl będzie prawdziwym potworem. W planach jest obrzydliwy redesign

Już wcześniej pojawiały się drobne nawiązania do Jokera, ale dopiero teraz widzimy bezpośrednią wzmiankę na jego temat. Plakat zawieszony na jednej ze ścian mówi wprost o tym, że "korupcja jest wrogiem ludu". Po czym poniżej znajduje się zdanie zachęcające do "dołączenia do Jokera".

ROZWIŃ ▼

Wygląda na to, że Joker już od jakiegoś czasu funkcjonuje w DCU, co ma sens zważywszy na to, że The Brave and the Bold opowie historię już doświadczonego Batmana i jego syna w roli Robina. Możliwe, że Joker wykorzystuje zatem typowy motyw korupcji w Gotham do tego, żeby przyjmować w swoje szeregi nowych popleczników w zamian za obietnicę walki z tym zjawiskiem.

Ranking najważniejszych przeciwników Batmana