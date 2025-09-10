placeholder
Reklama
placeholder

Joker już działa w DCU? Nowa wskazówka z planu Clayface'a

Nowe zdjęcia z planu Clayface'a zdają się potwierdzać, że najpopularniejszy przeciwnik Batmana z komiksów i nie tylko aktywnie działa w ramach obecnego DCU kierowanego przez Jamesa Gunna. Zdjęcie nie pozostawia wątpliwości.
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
clayface Joker
Joker fot. DC Comics
Reklama

Kolejne zdjęcia z planu Clayface'a, horroru dziejącego się w ramach uniwersum DCU, dają pewien pogląd na to, czego można się spodziewać po Gotham w świecie, który w wersji aktorskiej zapoczątkował Superman z 2025 roku. Do tej pory widzieliśmy głównie zdjęcia członków obsady w trakcie konkretnych, niewiele mówiących scen, ale też kilka sugestii względem budowy świata przedstawionego. Na zdjęciach dało się wypatrzeć miejsca związane w komiksach z takimi postaciami jak Black Canary czy Zatanna. Teraz zaś bezpośrednio nawiązano do najbardziej ikonicznego przeciwnika Batmana w historii komiksów.

Złoczyńca w Supergirl będzie prawdziwym potworem. W planach jest obrzydliwy redesign

Już wcześniej pojawiały się drobne nawiązania do Jokera, ale dopiero teraz widzimy bezpośrednią wzmiankę na jego temat. Plakat zawieszony na jednej ze ścian mówi wprost o tym, że "korupcja jest wrogiem ludu". Po czym poniżej znajduje się zdanie zachęcające do "dołączenia do Jokera".

Wygląda na to, że Joker już od jakiegoś czasu funkcjonuje w DCU, co ma sens zważywszy na to, że The Brave and the Bold opowie historię już doświadczonego Batmana i jego syna w roli Robina. Możliwe, że Joker wykorzystuje zatem typowy motyw korupcji w Gotham do tego, żeby przyjmować w swoje szeregi nowych popleczników w zamian za obietnicę walki z tym zjawiskiem.

Ranking najważniejszych przeciwników Batmana

arrow-left Batman DC arrow-right
Batman
Batman
Ratcatcher
Batman
Batman
Killer Frost
Batman v Superman
Batman
Polka-Dot Man
Gotham
Batman
Batman
Batman
Batman
Batman Akrham City
Batman
Batman
Batman
Batman: Mask of the Phantasm.
Batman
Batman
Rocksteady Studios
Batman, który się śmieje
Batman
Gotham
Batman
Batman
Batman
Arkham Knight
Batman
Batman
Batman
Birds of Prey
Gotham
Legion samobójców
Batman
Arkham Knight
Batman
Batman: Akrham Asylum
Ra's al Ghul
Batman
Batman
Batman: Arkham City
Batman powraca
Batman
Batman Powraca
Batman: Injustice
Batman
Batman
Batman Arkham Asylum

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  DCU 
clayface Joker
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Clayface Przygodowy

Najnowsze

1 Coyotes
-

Zwiastun komediowego horroru Coyotes. Rodzina broni się przed atakami kojotów i pożarem

2 Pamiętniki Wampirów
-

Grała główną rolę w serialowym hicie i... zarabiała mniej niż koledzy z planu

3 4. Khal Drogo
-

Gwiazda Gry o tron mogła zagrać w Pamiętnikach wampirów. Czy ta rola gwarantowałaby sławę?

4 Michael Connelly
-

Powstaje serial o życiu twórcy Boscha. Zanim pisał książki, tropił zbrodnie

5 1. Boku no Hero Academia
-

Filmowa adaptacja My Hero Academia ma nowego scenarzystę. To twórca m.in. Wonder Woman

6 Obecność 4
-

Obecność 4 robi kosmiczne wyniki, ale franczyza może być w tarapatach. Dlaczego?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e174

Moda na sukces

s38e167

Zatoka serc

s27e26

Big Brother (US)

s42e03

s20e18

America’s Got Talent

s2025e177

Anderson Cooper 360

s05e01

Miłość jest ślepa: Brazylia

s11e09

The Amazing Race Canada
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guy Ritchie
Guy Ritchie

ur. 1968, kończy 57 lat

Chris Columbus
Chris Columbus

ur. 1958, kończy 67 lat

Ryan Phillippe
Ryan Phillippe

ur. 1974, kończy 51 lat

Colin Firth
Colin Firth

ur. 1960, kończy 65 lat

Elyse Levesque
Elyse Levesque

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

9

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

10

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV