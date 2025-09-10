placeholder
Złoczyńca w Supergirl będzie prawdziwym potworem. W planach jest obrzydliwy redesign

Z nowych doniesień wynika, że Krem of the Yellow Hills, czyli przeciwnik Supergirl w jej nadchodzącym filmie, w wersji komiksowej nie budził wystarczającej grozy. To ma się zmienić w kinowej produkcji.
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
Supergirl: Woman of Tomorrow
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Krem of the Yellow Hills fot. DC Comics
Już jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje na temat tego, kto będzie przeciwnikiem Supergirl w jej solowym filmie. Mówiło się wówczas o niejakim Krem of the Yellow Hills. Jest on odpowiedzialny w komiksach za zamordowanie ojca dziewczynki pochodzącej z kosmicznej rasy, która wynajmuje usługi Supergirl, żeby poprzez nią zemścić się za śmierć swojego rodzica. W rolę Krema ma się wcielić aktor Matthias Schoenaerts.

Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów

Nowe doniesienia sugerują, że w Supergirl: Woman of Tomorrow dojdzie do redesignu tego złoczyńcy. To nic nowego. Takowego doczekał się też Ultraman czy The Engineer w filmie Jamesa Gunna z 2025 roku. Co ma się zmienić? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Daniel Richtman, czyli wiarygodny scooper z branży:

 [Krem] wygląda bardziej jak potwór [w tym filmie]. Nosi przy sobie martwe, kosmiczne szczury, żeby je zjadać.

Wiadomo, że w filmie pojawi się też Lobo, którego zagra Jason Momoa. Nagrania z planu wskazują na to, że on również stanie naprzeciwko Supergirl - przynajmniej na jakiś czas. Poniżej prezentujemy Was design Krema z komiksów. Dobrą decyzją jest zmiana jego wyglądu dla kinowej produkcji? Na ten moment nie wiadomo, czy zachowa on swój łuk czy też niekoniecznie.

fot. DC Comics

Najwięksi złoczyńcy w komiksach DC

arrow-left fot. DC arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Supergirl: Woman of Tomorrow
Co o tym sądzisz?
