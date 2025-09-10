Złoczyńca w Supergirl będzie prawdziwym potworem. W planach jest obrzydliwy redesign
Z nowych doniesień wynika, że Krem of the Yellow Hills, czyli przeciwnik Supergirl w jej nadchodzącym filmie, w wersji komiksowej nie budził wystarczającej grozy. To ma się zmienić w kinowej produkcji.
Już jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje na temat tego, kto będzie przeciwnikiem Supergirl w jej solowym filmie. Mówiło się wówczas o niejakim Krem of the Yellow Hills. Jest on odpowiedzialny w komiksach za zamordowanie ojca dziewczynki pochodzącej z kosmicznej rasy, która wynajmuje usługi Supergirl, żeby poprzez nią zemścić się za śmierć swojego rodzica. W rolę Krema ma się wcielić aktor Matthias Schoenaerts.
Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów
Nowe doniesienia sugerują, że w Supergirl: Woman of Tomorrow dojdzie do redesignu tego złoczyńcy. To nic nowego. Takowego doczekał się też Ultraman czy The Engineer w filmie Jamesa Gunna z 2025 roku. Co ma się zmienić? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Daniel Richtman, czyli wiarygodny scooper z branży:
Wiadomo, że w filmie pojawi się też Lobo, którego zagra Jason Momoa. Nagrania z planu wskazują na to, że on również stanie naprzeciwko Supergirl - przynajmniej na jakiś czas. Poniżej prezentujemy Was design Krema z komiksów. Dobrą decyzją jest zmiana jego wyglądu dla kinowej produkcji? Na ten moment nie wiadomo, czy zachowa on swój łuk czy też niekoniecznie.
